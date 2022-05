Las claves de la hostelería en Madrid pospandemia, por Oh My Business Emprendedores de Hoy

Durante la pandemia, muchos restaurantes cerraron y otros tuvieron que reinventar sus modelos de negocio para conseguir sobrevivir a la falta de comensales. Ahora en pospandemia, el sector de la hostelería ha cambiado bastante, resaltando servicios como el envío a domicilio o delivery, la preparación de comidas saludables, los servicios digitales, etc.

Oh My Business es una empresa de hostelería en Madrid que ofrece a sus clientes un servicio de gestión operativa para el sector de la restauración pospandemia bajo la mano de expertos en el sector.

Puntos claves a tener en cuenta en el sector de la hostelería tras la pandemia La pandemia por COVID-19 influyó negativamente en los modelos de negocio de muchos sectores alrededor del mundo y uno de los más afectados fue el de la restauración y la hostelería. Debido a esto, las empresas hosteleras y nuevos restaurantes necesitan adaptarse a estos cambios y Oh My Business nombra algunos puntos claves que son necesarios tener en cuenta tras la pandemia.

El primer punto es el abanico de oportunidades y posibilidad de expansión que tienen los restaurantes después del cierre de muchos negocios de hostelería. Los emprendedores están a tiempo de reinventarse y crear modelos de negocios modernos y sostenibles que les permitan satisfacer las necesidades del sector. Otro punto clave es tener presencia en el sector digital, contando con una plataforma web y aplicación móvil para ofrecer servicios de atención online y envíos a domicilio. Dicho servicio puede ser ampliado con las apps de empresas como Uber Eats, Glovo, Just Eat y otras que han conseguido revolucionar la industria hostelera tras la pandemia.

Los servicios de Oh My Business Después de que se anunciara la importancia de mantener una dieta y ritmo de vida saludable, muchas personas comenzaron a ser más exigentes con los platos que pedían a domicilio. Por eso, los restaurantes deben entender que ahora necesitan agregar en su catálogo comida saludable y estar al día con las normas de sanidad.

Por otra parte, es importante que los negocios de hostelería y organizadores de eventos preparen a sus trabajadores para ofrecer atención tanto offline como online. De esta manera, pueden brindar un trato personalizado y adaptado a las exigencias de cualquier comensal, generando así una mayor fidelización de usuarios.

Oh My Business y sus expertos en hostelería tienen la capacidad de ayudar a las empresas a ejecutar las claves pospandemia para conseguir resultados más precisos, eficaces y rentables. Además, los profesionales de la empresa tienen experiencia en la planificación e implementación de estrategias para hostelería y el seguimiento de las acciones que permitirán potenciar cada uno de los productos y servicios.

Una nueva era industrial ha llegado para los restaurantes y negocios de restauración tras la crisis por Covid-19. En respuesta a ello, Oh My Business ofrece a sus clientes un servicio de gestión operativa pospandemia para ayudarlos a incrementar sus ingresos, expandir su marca y aprovechar las oportunidades del mercado actual.



