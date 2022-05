Más de 150 profesionales participan en el ejercicio práctico de emergencias en el Estadio Reale Arena Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 13:26 h (CET) Se trata de la práctica final del Curso de Enfermero Experto en Urgencias y Emergencias del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), que simuló en la tarde de ayer una situación de emergencia ante un supuesto incendio en una de las gradas del estadio en la que se encontraban más de 200 personas El estadio Reale Arena de San Sebastián acogió en la tarde de ayer el ejercicio–práctica final del Curso de Experto en Enfermería de Urgencias y Emergencias que organiza el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), en colaboración con la Escuela de Ciencias de la Salud (ECS).

Más de 30 enfermeras/os participaron en esta práctica que contó asimismo con la intervención de profesionales de Bomberos de Donostia-San Sebastián, Guardia Municipal de Donostia, DYA, Cruz Roja, Ambulancias Gipuzkoa, Agentes de Movilidad, alumnos del grado medio de FP Técnico en Emergencias Sanitarias del Instituto Easo, trabajadores del estadio Reale Arena y personal de la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud.

El ejercicio ha permitido poner en práctica a las enfermeras los conocimientos, habilidades y destrezas trabajadas en la formación teórico-práctica trabajadas durante el curso; así como trabajar la coordinación entre las diferentes agencias intervinientes y el desarrollo de sus respectivas funciones.

Cronología del ejercicio:

A las 18:00 horas se detecta por parte del centro de control del estadio el fuego situado en la grada Aitor Zabaleta, valorando la activación de los recursos/agencias necesarios para actuar. A continuación, trabajadores de la Real Sociedad abren las puertas de evacuación correspondientes (16/17).

Llegan ambulancias con personal sanitario a la entrada principal del estadio. Al apreciar humo, esperan a que intervengan los bomberos mientras organizan los aspectos sanitarios de la escena (hospital de campaña, puesto sanitario avanzado, etc.) y localizan a los mandos del resto de agencias intervinientes para coordinarse.

Los bomberos acceden al estadio, extinguen el fuego del supuesto incendio, aseguran la zona y autorizan la entrada del personal sanitario, así como la evacuación del público de la grada (más de 200 personas). Simultáneamente, acceden a las diferentes gradas del estado para valorar la situación.

Una vez asegurada la zona del incendio, las enfermeras entran en el estadio con el objetivo de realizar el triaje, estabilizar y evacuar a las 15 personas heridas, por su propio pie, en ambulancia o al hospital de campaña, en función de la gravedad en cada caso. La coordinación, clave

Para el desarrollo del ejercicio resulta clave la coordinación entre todas las partes intervinientes que desarrollaron las siguientes funciones:

Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa / Escuela Ciencias de la Salud: Organización y coordinación, planificación del ejercicio. Enfermeras en función asistencial durante el mismo.

Bomberos Donostia-San Sebastián: Intervención para asegurar la escena del incidente, apoyo al personal de enfermería interviniente en el ejercicio, intervención con los vehículos adecuados en cada caso para extinción de fuego, rescate de víctimas…

DYA Gipuzkoa: Apoyo al personal de enfermería interviniente en el ejercicio con dos ambulancias de emergencias.

Cruz Roja: Apoyo al personal de enfermería interviniente en el ejercicio, intervención con los vehículos adecuados en cada caso para evacuación sanitaria (2 ambulancias de emergencias), apoyo en el puesto de mando avanzado, etc.

Ambulancias Gipuzkoa: Gestión del Puesto Sanitario Avanzado y una ambulancia. Apoyo al personal de enfermería.

Guardia Municipal Donostia-San Sebastián / Agentes movilidad: Asegurar la escena, asegurar la fluidez del tráfico, colaboración en lo posible apoyando al personal de enfermería interviniente en el ejercicio.

Real Sociedad: Centro de mando y control en el estadio. Personal en puertas de evacuación.

Colaboración y agradecimiento especial: Alumnado del grado medio de FP Técnico en Emergencias Sanitarias del Instituto Easo y de Arizmendi Ikastola; así como al alumnado de Amara Berri en papel de público del estadio.

