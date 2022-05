Schneider Electric presenta su programa de Innovation Talks en el marco de la feria Hispack Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 13:38 h (CET) Durante Hispack, que tendrá lugar en Barcelona del 24 al 27 de mayo, Schneider Electric ofrecerá un completo programa de Innovation Talks en el que dará algunas claves y consejos sobre sostenibilidad y digitalización del sector. En su programa de intervenciones en Hispack, Schneider Electric dedicará varios espacios a las ayudas Next Generation de la Unión Europea Los visitantes podrán experimentar con diferentes demos de tecnologías de digitalización, entre ellas de Gemelo digital, realidad aumentada y monitorización de activos en el cloud. Además, se presentará la oferta en robótica, en especial del nuevo Lexium MC 12 y una nueva línea de robótica con cobots.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta su programa de Innovation Talks específicamente diseñado para el sector del packaging, y que llevará a cabo en Hispack, la feria de envase y embalaje que se celebrará del 24 al 27 de mayo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. Allí, Schneider Electric presentará su propuesta de valor, con el objetivo de crear una industria más resiliente, sostenible y flexible, con su oferta de soluciones para todo el ciclo de vida del packaging y con un completo programa de charlas especializadas.

En su stand (G208), Schneider Electric ofrecerá una serie de Innovation Talks sobre la sostenibilidad y la digitalización del sector:

Martes, 24 de mayo

11:30 – 12:00h: Sostenibilidad. Cómo descarbonizar nuestra empresa

12:30 – 13:00h: Máquina flexible. Presentación del multicarrier Lexium MC12

16:00 – 16:30h: De la máquina al cloud. El origen del viaje del dato: Máquina IoT-Ready cibersegura

Miércoles, 25 de mayo

11:00 – 11:30h: Next Generation EU. Claves sobre el PERTE del sector agroalimentario

12:30 – 13:00h: El camino hacia el gemelo digital: Ciclo de vida de la máquina inteligente

16:00 – 16:30h: Fabricación a capacidad infinita en el contexto de la energía

17:00 – 17:30h: Disrupciones para maximizar la eficiencia y la resiliencia de la Industria: presentación de EcoStruxure Automation Expert

Jueves, 26 de mayo

11:00 – 11:30h: Cómo mejorar la performance de mis activos de producción

12:30 – 13:00h: Centro unificado de operaciones en el OEM para transformar tu negocio

17:00 – 17:30h: Infraestructura de Datos e Inteligencia Operacional

Viernes, 27 de mayo

11:00 – 11:30h: ¿Cómo sacar más partido de mis activos de producción?

Además, Schneider Electric contará en su stand con la consultora Zabalar, los días 24 y 25 por la mañana, para ayudar a los clientes a gestionar los fondos Next Generation de la Unión Europea

Por otro lado, Schneider Electric participará en dos mesa redonda en el espacio del Packaging Cluster: una de ellas dedicada a la Industria 4.0 y la gestión de los datos, y otra sobre el papel de la mujer en la industria.

Oferta destacada

En el stand de Schneider Electric, los visitantes podrán experimentar con diferentes demos de tecnologías de digitalización, entre ellas de Gemelo digital, realidad aumentada y monitorización de activos en el cloud.

Además, se presentará la oferta en robótica, en especial del nuevo Lexium MC 12, así como sus robots delta y una nueva línea de robótica con cobots.

