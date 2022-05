Las bailarinas de Eloísa es una firma española, artesanal y ECO que arrasa entre las expertas Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 12:50 h (CET) No hay mujer sofisticada que no tenga un par de bailarinas en su armario. Quien aprecie el estilo elegante, versátil y atemporal, y no renuncie a la originalidad y a la exclusividad, no debe perder de vista la firma española que arrasa entre las insiders, Las bailarinas de Eloísa. Todos sus diseños están fabricados artesanalmente con materiales de primera calidad, naturales y ECO. Cuidan hasta el último detalle para que puedas disfrutar de un zapato de tendencia y, sobre todo, cómodo Sobre la firma

Los zapatos dicen mucho de las mujeres. De hecho, ¡lo dicen casi todo! Un estudio de una prestigiosa universidad americana revela que gracias al calzado se pueden adivinar hasta el 90% de las características de una persona. Una mujer que viste con bailarinas comunica que es clásica, elegante, cálida y romántica; y así es como Eloísa viste a sus clientas, sin perder la originalidad y la tendencia. La marca es conocida por su gran variedad de formas, colores y su impecable modo de combinar los materiales.

Las bailarinas de Eloísa es una firma diferenciada que ofrece calidad y lujo a un precio razonable. Además, es una marca respetuosa con el medio ambiente que utiliza pieles naturales y no contaminantes, respetando la confección en España para apoyar al comercio de cercanía y al proceso artesanal para conseguir una confortable horma y un diseño atemporal.

Sobre Eloísa Ayala, su fundadora

Empresaria de formación y vocación, Eloísa comenzó su andadura en el mundo del calzado en 2011 con el propósito de ofrecer ese tipo de zapato con el que ella misma siempre se ha sentido perfecta en cualquier ocasión.

La firma empezó siendo una pequeña colección de bailarinas de colores, y hoy, es una marca que arrasa entre las más entendidas en moda y en la que se han incorporado diferentes y originales modelos de zapato plano y medio tacón. Eloísa es una mujer apasionada y emprendedora que busca la excelencia en la calidad, la comodidad en todos los pares de sus extensas colecciones de calzado.

Eloísa Ayala, inspirada por el colorido de la naturaleza, los objetos artísticos y las pasarelas internacionales, apuesta por materiales como la piel de vacuno, el ante, el algodón, la rafia y el yute y por originales adornos que decoran todos sus pares.



Bailarinas clásicas de punta redondeada o más sofisticadas de punta fina, alpargatas con o sin cuña, slippers con adornos, zapatos destalonados, mocasines a todo color, sandalias… son solo alguno de los modelos que han creado para la temporada de primavera-verano y a los que será difícil resistirse. A la venta en su webshop: lasbailarinasdeeloisa.es

@lasbailarinasdeeloisa

Las Bailarinas de Eloísa

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.