Corbatas hechas a mano en Mate Brand

viernes, 27 de mayo de 2022, 10:11 h (CET)

Uno de los accesorios más comunes en la moda masculina son las corbatas.

Incluso en el entorno laboral forman parte de la primera impresión causada en los demás. Por este motivo, es importante saber escoger cuál queda mejor, no solo con los gustos, sino con el resto de prendas con la que se acompañan.

En Mate Brand tienen corbatas con estampados mini, a base de flores, con los clásicos puntos, a rayas y otros modelos. La mayoría de estas han sido fabricadas a mano en Sevilla, con telas provenientes de esta misma provincia. Ante tanta variedad, antes de comprar hay que tener en cuenta ciertos aspectos para elegir la corbata perfecta.

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una corbata? El diseño, el color y el tamaño son aspectos determinantes en la elección de la corbata ideal. El diseño y el estampado deben contrastar con la camisa, manteniendo una concordancia en cuanto a tonalidades. Por ejemplo, si la camisa es de rayas, no se puede combinar con una corbata con el mismo tipo de rayas. En todo caso, lo recomendable es que sean más gruesas que las de la camisa; y lo mismo ocurre con el caso de los cuadros. También es posible optar por una corbata lisa si la camisa es estampada o viceversa.

En lo referente al color, la elección es un poco más sencilla. Por regla general, el color de camisa y corbata deben complementarse y reflejar armonía. Jugar con la intensidad del color es una opción válida. Por su parte, las camisas blancas son un comodín, ya que quedan bien con cualquier color de corbata. En este caso, también hay que tener en cuenta el color del traje.

La proporción y anchura de la corbata es otro aspecto a considerar para decidirse por una u otra. Las corbatas poco anchas son ideales para hombres de hombros no muy anchos y aspecto delgado, ayudándolos a mostrar un aspecto más proporcionado y estilizado. En caso contrario, lo mejor es buscar una corbata tamaño estándar. Además, se debe tener en cuenta que la largura de la corbata nunca debe sobrepasar el cinturón.

Mate Brand apoya a proveedores y colaboradores de cercanía En Mate Brand las corbatas son producidas bajo ediciones limitadas, para garantizar al cliente la exclusividad. Además, están elaboradas a mano con materiales de excelente calidad, obteniendo así productos duraderos. Las telas son suministradas por proveedores de Sevilla y otras son diseñadas por la compañía y estampadas por sevillanos. Todo esto con el fin de beneficiar a productores, fabricantes y proveedores locales, y disminuir la huella de carbono al consumir productos de proximidad.

Las corbatas dan una chispa de vida e identidad propia a las camisas y trajes y en Mate Brand hay una gran variedad para escoger el color y modelo que mejor encaja en cada look.



