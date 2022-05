El supermercado Family Cash abre en Quadernillos con precios imbatibles Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 10:50 h (CET) Caracterizado por ofrecer precios más bajos que la competencia, esta gran superficie cuenta con una amplia variedad de productos de alimentación, menaje, jardín, electrodomésticos, ferretería, textil, juguetes y papelería Family Cash ha abierto sus puertas este jueves 26 de mayo en el Centro Comercial Quadernillos de Alcalá de Henares con una gran afluencia de público durante su primer día. Con 3.400 metros cuadrados de superficie y un gran aparcamiento delantero gratuito, Family Cash está basado en la comercialización de productos de alimentación. Además, dispone de un amplio catálogo de electrodomésticos y de artículos de bazar que abarca desde menaje, jardín, ferretería o electricidad hasta textil, juguetes, papelería o productos para el automóvil.

Desde este supermercado se ofrece una experiencia de compra sencilla y cómoda, con artículos de gran calidad y diversidad de marcas, y con precios muy competitivos durante todo el año. Fundada en 2013 por profesionales con amplios conocimientos y experiencia en el sector, esta empresa cuenta actualmente con 35 centros en todo el país, al que se añade a partir de ahora el de Alcalá de Henares.

Más de 80 nuevos puestos de trabajo

Para su apertura, se lanzó una gran oferta de empleo con más de 80 puestos a cubrir para personas que viviesen en Alcalá de Henares o alrededores. Esta incluía puestos de cajero, carniceros, charcuteros, especialistas en electrónica, bazar y textil y personal de almacén, entre otros.

Ahora, junto a las tiendas de Outlet Sport y de Carter Cash, y frente al aparcamiento gratuito de Quadernillos, el nuevo supermercado contará con una de las mejores ubicaciones del centro comercial para mejorar así la experiencia de compra de los usuarios.

Quadernillos está en plena expansión

La apertura del supermercado se produce unos meses después de la exitosa inauguración de la bolera de nueva generación Ozone Bowling en Quadernillos. Con 16 pistas de bolos profesionales para todas las edades, este espacio ha sido galardonado recientemente como Mejor Nuevo Centro de Bowling del Mundo por los prestigiosos Premios BCM’s 2021 Bowling Center Architecture and Design Awards competition.

Un reconocimiento que se suma al del restaurante The Fiztgerald, una cadena de hamburguesas que abrió sus puertas en Quadernillos el pasado septiembre, tras alzarse con el premio nacional a mejor hamburguesa del año 2019 en el certamen The Champions Burger con su famosa Texas Burger.

La nueva apertura de Family Cash supone un paso más en la expansión del centro comercial durante 2022, aunque no el único. Quadernillos ya ha anunciado que habrá más aperturas a lo largo de este año, las cuales formarán parte de un centro comercial que apuesta por la calidad en el ocio, las tiendas y la restauración.

Acerca de Quadernillos

El centro comercial Quadernillos, impulsado por Amalthea Retail y comercializado por ERV Consulting, se encuentra situado en la Avenida de Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares. Cuenta con una ubicación estratégica, por su proximidad al centro urbano de Alcalá de Henares y acceso directo desde la Autovía A-2. El parque abarca una superficie de 30.000m2 y dispone de un aparcamiento gratuito de más de 2.000 plazas distribuidas en planta sótano y una planta exterior.

El centro comercial destaca por la variedad de establecimientos de ocio y restauración como The Fitzgerald, Muerde La Pasta, Foster’s Hollywood, Brasa y Leña, Cines la Dehesa o 7 FUN!, así como tiendas especializadas como Brico Depot, Carter Cash, Sidivani, CASA o Banak Importa, entre otros.

Noticias relacionadas El supermercado Family Cash abre en Quadernillos con precios imbatibles Instituto de Obesidad (IOB) y Sangüesa Medical, pioneros en Europa en implantar soluciones digitales para combatir y controlar la obesidad Profesionales sanitarios, divulgadores e influencers reclaman mayor visibilidad de la salud de la mujer La asistencia sanitaria y el seguro de cancelación, una prioridad en las vacaciones Los 5 mitos más habituales sobre las casas prefabricadas, según La Casa Agency