Someterse al procedimiento de implantes dentales en Dental Roca

viernes, 27 de mayo de 2022, 09:20 h (CET)

Una de las mayores causas de las visitas a profesionales de la odontología son los implantes dentales.

Este proceso consiste en el reemplazo de las raíces dentales con pernos, usualmente metálicos, que se establecen en los huesos maxilares, es decir, bajo las encías, para reemplazar a los dientes dañados o faltantes.

Este procedimiento permite recuperar la confianza y lograr una sonrisa con una apariencia natural. Es recomendable acudir a expertos en el área como los de la clínica Dental Roca, que presta sus servicios en Elche, Alicante.

¿En qué consiste el procedimiento de implantes dentales y para quiénes está indicado? Los implantes dentales se ubican de forma quirúrgica en la mandíbula y se fusionan con esta para incrementar su agarre y soporte. Este tratamiento es ideal para toda persona que tenga uno o varios dientes dañados o faltantes, tenga dificultades para comer o hablar por dicho motivo y sufra de dolores mandibulares o de cabeza por los problemas de oclusión subyacentes de tener una mordida inestable y deficiente. Es imprescindible que el paciente tenga una mandíbula que ha logrado su crecimiento total, tenga huesos y tejidos orales sanos y se comprometa a no fumar y seguir el procedimiento en toda su duración.

El proceso comienza con la extracción del diente dañado o cobertura en la zona faltante, sigue con un estudio de toda la zona mandibular para elaborar piezas dentales que encajen con las características de cada paciente y continua con la integración del implante dental en la raíz. Sin embargo, este no es el final del procedimiento, ya que una de las partes más importantes es el paso del tiempo, puesto que debe gestarse un crecimiento y curación del hueso para proceder a la colocación del pilar y finalmente del diente artificial. Por esta razón, es importante la elección de profesionales idóneos y capacitados con centros médicos especializados.

La clínica Dental Roca implementa una tecnología de vanguardia especializada en el tratamiento de implantes dentales Al ser un procedimiento que requiere tiempo, disciplina y responsabilidad, cada vez se desarrollan más tecnologías para facilitar su acción y acortar la temporalidad. El TAC dental es un aparato de rayos X que aporta imágenes en 3D de los dientes y huesos maxilares inferiores y superiores para detallar las particularidades y ofrecer implantes precisos en cada hueso.

Gracias a este equipo de vanguardia, se obtiene la dimensión ósea de cada paciente y se lleva a cabo un tratamiento enfocado en la regeneración del hueso, incluido con muelas del juicio. La clínica Dental Roca utiliza esta tecnología y dispone de dentistas con una amplia trayectoria que realizan una intervención integral con técnicas de implantología dental, como la colocación de implante unitario, puente sobre implante, prótesis fija sobre implantes, implante completo más corona e implante en toda la boca.



