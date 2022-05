Los 5 mitos más habituales sobre las casas prefabricadas, según La Casa Agency Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 09:06 h (CET) La Casa Agency, recopila las 5 dudas más habituales entre las personas que se interesan por la adquisición de una casa prefabricada. Y es que cada día este tipo de vivienda gana adeptos en España sin embargo siguen existiendo muchos mitos que pueden llegar a confundir a los interesados Es muy común pensar que los propietarios de casas prefabricadas tienen menos obligaciones y responsabilidades que aquellos que poseen una casa construida de manera tradicional.

La realidad es que esto no es así y, para demostrarlo, La Casa Agency (www.lacasa.net) ha elaborado un ranking con los 5 mitos con las cinco equivocaciones más comunes que comete la gente cuando adquiere una casa prefabricada:

Se pagan menos impuestos por una casa prefabricada

No, en absoluto. A la administración pública le da lo mismo cómo esté construida una casa. No le importa si es prefabricada o hecha con hormigón y ladrillos.

Lo único que cuenta es que se trata de un inmueble, de una vivienda para ser exactos. Y como tal debe pagar los mismos impuestos de cualquier otra.

Son más baratas de construir que una casa tradicional

Tampoco.

Una casa prefabricada cuesta lo mismo o más que una casa construida de manera tradicional con las mismas calidades.

De hecho, en una casa prefabricada no suele haber tantas opciones para elegir materiales y precios como en una casa tradicional. Como están hechas en serie sus opciones de personalización son mucho más limitadas.

¿Se pueden construir sobre cualquier tipo de terreno?

No, no es verdad.

Como explica anteriormente los expertos de La Casa Agency, para la administración pública una vivienda siempre tiene las mismas obligaciones con independencia de cómo esté construida. Por tanto, una casa prefabricada solo podrá edificarse en aquellos solares urbanos que tengan permitido la construcción de viviendas.

Además, hay que tener en cuenta que cada parcela tiene unas limitaciones urbanísticas, como la altura máxima o los metros cuadrados que se pueden construir, con las que también deben cumplir las casas prefabricadas.

¿Se tardan menos en construir las casas prefabricadas que las tradicionales?

Esto es así, pero con matices.

Es cierto que el tiempo de construcción de una casa prefabricada dura entre dos y cuatro meses menos que el de una casa tradicional. Sin embargo, a este plazo hay que añadirle el tiempo que tarda el ayuntamiento en tramitar todas las licencias necesarias para poder realizar la obra y entrar a vivir en la vivienda.

La concesión de estas licencias puede alargarse hasta los seis meses dependiendo del municipio en donde esté ubicada. Y estos tiempos no se acortan por tratarse de una casa prefabricada.

¿No es necesario contar con ningún arquitecto o aparejador para el proyecto?

Esto último tampoco es cierto.

Según explican desde La Casa Agency todo proyecto de obra nueva debe ir firmado por el técnico correspondiente. En el caso de viviendas, las fases de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución deberán ir firmadas por un arquitecto para que se pueda obtener la licencia de obra.

Además, durante la obra se deberá contratar obligatoriamente a un arquitecto, que puede ser el mismo que el del proyecto, y a un aparejador para que formen la Dirección Facultativa, que se encargará de supervisar la buena ejecución de los trabajos.

