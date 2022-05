La asistencia sanitaria y el seguro de cancelación, una prioridad en las vacaciones Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 09:06 h (CET) Con la pandemia, además, las pólizas se han convertido en un requisito de entrada en muchos países . IATI Seguros ha mejorado IATI Estrella, su seguro más completo, con toda la protección frente al Coronavirus y ha ampliado la cobertura médica hasta los 4.800.000 de euros Ahora se es más previsores. Contar con una asistencia sanitaria cuando se viaja fuera de España y un seguro con cancelación se ha convertido en una prioridad. Y no sólo eso. La pandemia ha provocado además un aumento del número de países que exigen a sus visitantes haber contratado previamente un seguro de viaje para entrar en su territorio. Ante este contexto, IATI Seguros relanza de nuevo al mercado IATI Estrella, su producto más completo, con una fórmula mejorada. Lo hace con 1.000.000 euros de asistencia médica, ampliables hasta 4.800.000 euros, límites más elevados en todas las coberturas y toda la protección frente al COVID.

La reapertura de numerosos países, el levantamiento de restricciones tras la pandemia del Covid-19 y la proximidad de las vacaciones de verano han animado a muchas personas a viajar de nuevo fuera de nuestro país. Eso sí, la nueva realidad demanda una mayor cobertura sanitaria y seguridad para los viajeros, algo que tiene muy claro Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros: “sólo cuando estás protegido puedes disfrutar al cien por cien”.

IATI Seguros ha pensado en los viajeros más exigentes o en aquellos destinos con altos costes sanitarios como EEUU, Canadá, Japón, Emiratos Árabes o Australia. “A partir de ahora pueden contratar un seguro con 1.000.000 euros de gastos médicos o ampliarlo hasta los 4.800.000 euros, es decir, una semana en Estados Unidos con 4.800.000 euros de gastos médicos sólo cuesta 59 euros”, explica Calzado.

El renovado seguro de viajes IATI Estrella tiene además un amplio paquete de coberturas complementarias con los límites más altos del sector:2.500 euros de cobertura de equipaje, 5.000 euros de cobertura de anulación,..., dando incluso cobertura a un gran número de deportes de aventura que otros productos no cubren. “El complemento de cancelación es extremadamente económico, en comparación con otras compañías. Si se sigue con el ejemplo anterior sólo supondría 3 euros y poco más”, asegura Calzado.

Todos los seguros de IATI ofrecen además cobertura COVID durante el viaje: pruebas diagnósticas (PCR), transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena y repatriación. El IATI Estrella incluye además otra cobertura COVID, la de prolongación de la estancia si se declara cuarentena por Coronavirus en destino.

Sin seguro no se entra

No sólo los viajeros son precavidos. Algunos países imponen sus normas tras la crisis sanitaria. A días de hoy, destinos tan turísticos como Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Laos, Filipinas, Cuba, Argentina, Chile, Emiratos Árabes, Israel o Jordania exigen a sus visitantes un seguro de viaje obligatorio.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

