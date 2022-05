Seguro de impago de alquiler para naves industriales, de la mano de Thenowo Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 17:38 h (CET)

Contratar una póliza cuando se pone en alquiler una nave industrial, es la forma más eficiente de adelantarse a posibles daños o percances indeseados con el inquilino.

Este es el motivo por el que cada día más propietarios optan por un seguro de impago de alquiler para naves industriales, que no solo garantiza el cobro de la mensualidad, sino que cubre daños por vandalismo, cambio de cerradura, entre otras situaciones indeseadas.

Aunque consultar qué compañías ofrecen este seguro y a qué precio puede volverse un proceso largo y complicado, el comparador de Thenowo ha conseguido ponerle solución. Gracias a su tecnología, cualquier usuario puede conseguir una comparativa online de precios y coberturas al instante.

Conseguir un buen seguro de impago de alquiler para naves industriales Además de la tranquilidad evidente que supone asegurarse de que, aun si el inquilino incumple, se seguirá cobrando el alquiler de la nave, este tipo de pólizas ofrece otras ventajas. Entre ellas, permitir un mayor ahorro, tanto en tiempo como en dinero. Un ejemplo de ello es que, si se da el caso de morosidad, destrozos u otras situaciones que supongan daños económicos, la aseguradora se hará cargo legal y monetariamente. No obstante, estas prestaciones no son ilimitadas, sino que van a depender del tipo de póliza contratada.

Aunque cada caso es diferente, ahora es posible dar con el mejor seguro para cada propietario. Además de la comparativa personalizada, Thenowo ofrece la posibilidad de añadir coberturas extras que hagan más personalizada y completa la póliza que se contrate.

Entre las garantías adicionales, algunas de las más populares son la de subrogación de suministros de luz, subrogación de suministros de gas y subrogación de suministros de agua.

¿Cómo contratar un seguro para alquilar una nave industrial? Formalizar la contratación es muy sencillo y no requiere casi papeleo. Primero, la aseguradora realizará un análisis de solvencia del inquilino. Para ello, si se trata de autónomo o particular solo se necesitará el DNI. En caso de que sea una empresa, bastará con el impuesto de sociedades y las tres últimas declaraciones de IVA.

Una vez hecho el análisis, la compañía determinará si es asegurable o no el arrendatario. De ser aceptado, se seguirán los pasos habituales en la contratación de cualquier póliza.

Son muchas las compañías que ofrecen protección en caso de impago de alquiler de naves, pero Thenowo agrupa las mejores del mercado. De este modo, además de conseguir un precio personalizado al instante, también se tendrá una selección de ofertas con garantías 100 % reales y solventes.



