El miembro de la ejecutiva de la federación One Of Us y ex comisario de salud de la UE, Tonio Borg (Malta), ha explicado: “Afirmamos que los derechos de las mujeres son importantes en el sistema democrático. No debe permitirse la discriminación basada en el sexo. No existe ningún instrumento legal internacional que reconozca un derecho fundamental al aborto. De hecho, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el Tribunal Europeo de Justicia han reconocido nunca tal derecho. Por lo tanto, al referirse a los derechos de la mujer, no se puede incluir un derecho que no está universalmente reconocido como derecho fundamental de la mujer, por la sencilla razón de que los derechos del niño por nacer son igualmente importantes. Es por ello por lo que ONE OF US está movilizando a millones de europeos para demostrar que no estamos dispuestos a aceptar la profunda injusticia de considerar el aborto como un derecho humano paneuropeo, en violación de los principios de subsidiariedad, y mucho menos para que pueda ser incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE".