De verdad que no quiero emular a Arturo Pérez-Reverte, pero el Organigrama de la Junta de Extremadura es tan sumamente amplio que no queda más remedio que dividirlo para no cansar demasiado a los lectores de una sola tacada. Y dije en la primera parte que, por ejemplo, ¿cómo será el de Andalucía? Mas, como se trata de lo público de lo que estamos tratando, la cosa está muy clara: “a todo hay quién gane”. No obstante, con unos ¡50.000 empleados!, la Junta extremeña seguro que está en puestos de Champions.





Y, aunque en estos escritos sólo me voy a referir al Organigrama de la Junta, si contamos todas las Administraciones (Diputaciones, Entes Locales, Mancomunidades y “sucedáneos” del Estado junto a los “representantes políticos” -que no son funcionarios ni nada, sólo “gestores”- y le sumamos las personas que están en las, parece ser, más de 80 empresas públicas de la Comunidad, el sector Público Fundacional, La Asamblea de Extremadura, La Universidad, Organismos y Entidades de Carácter Cultural y la Federación Extremeña de Municipios y Provincias) resulta que sobrepasamos con creces los ¡cien mil empleados! que comen de nuestros impuestos…, y de los suyos, obviamente, pues todo el que tenga una nómina no tiene escape ante la discriminatoria Agencia Tributaria que sólo “perdona” a toreros, deportistas de élite (en este caso, generalmente a sus Clubes), millonarios (más de ¡10.000 extremeños!), grandes empresarios (en Extremadura casi ninguno, no hay empresas; bueno, una sí: la “acería” de Cristian Lay) y, cómo no, banqueros y todo el mundo del establishment financiero y en casos político (pues ya me contarán de donde sale el dinero que cobran los muchos liberados sindicales). De hecho, más de la mitad de los Presupuestos Públicos extremeños se dedica a remuneraciones; por supuesto, en muchos casos, remuneraciones “escandalosas” cuando de Altos Cargos se trata.





En fin, que para un millón y algo -muy poco- de personas que “vivimos” (pongo vivimos entre comillas, porque la mitad casi del millón mal vive y está en riesgo de exclusión social) hay demasiados “listos” comiendo a la sopa boba a costa de los demás. Y si no, vean el Organigrama de algunas de las demás Consejerías (no todas, pues seguramente tendré que recurrir a una tercera parte, para no dejar a nadie fuera) de nuestra querida Junta extremeña gobernada casi los mismos años que por el Régimen franquista por el PSOE del régimen del 78; o sea, igual pero más “cargada de bombo”:







CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO.





Funciones: Secretaria General; Dirección General de Agricultura y Ganadería; Dirección General de Política Agraria Comunitaria; Dirección General de Política Forestal; Secretaria General de Población y Desarrollo Rural; Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio; Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior y Dirección General de Cooperativas y Economía social.





Organigrama: Consejero/a (Consejo de Dirección; Gabinete del/la Consejero/a); Secretaría General (Servicio de Planificación y Coordinación; Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria; Servicio de Contratación; Servicio de Auditoría Interna; Servicio de Gestión de Recursos Humanos; Unidad de Automatización y Coordinación Jurídica y Servicio de Coordinación del Organismo Pagador); Dirección General de Agricultura y Ganadería (Servicio de Producción Agraria; Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria; Servicio de Sanidad Vegetal; Servicio de Sanidad Animal y Servicio de Información Agraria); Dirección General de Política Agraria Comunitaria (Servicios de Ayudas y Regulación de Mercados; Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotaciones Agrarias; Servicio de Ayudas Sectoriales; Servicios de Ayudas Complementarias; Servicio de Ayudas Estructurales y Servicio de Ayuda a la Industria Agroalimentaria); Dirección General de Política Forestal (Servicio de Ordenación y Gestión Forestal; Servicio de Caza, Pesca y Acuicultura y Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales); Secretaría General de Población y Desarrollo Rural (Servicio de Coordinación de Población y del Medio Rural; Servicio de Diversificación del Medio Rural; Servicio de Formación del Medio Rural; Servicio de Infraestructuras del Medio Rural y Servicios de Regadíos); Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Servicio de Urbanismo y Servicio de Ordenación del Territorio); Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior (Servicio de Protección Civil; Servicio de Administración General e Interior; Academia de Seguridad Pública de Extremadura y Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura); Dirección General de Cooperativas y Economía Social (servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales).





CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL .





Funciones: Secretaría General; Secretaría General de Economía y Comercio; Dirección General de Empresa; Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad; Dirección General de Política Universitaria y Dirección General de Agenda Digital.





Organigrama: Consejero/a (Consejo de dirección y Gabinete del/la Consejero/a); Secretaria General (Servicio de Administración General y de Contratación; Servicio de Gestión Presupuestaria y Servicio de Régimen Jurídico y Normativa); Secretaría General de Economía y Comercio (Servicio de Mercados y Competencia; Servicio de Comercio Interior; Servicio de Comercio Exterior; Servicio de Estudios y Análisis e Instituto de Estadística de Extremadura); Dirección General de Empresa (Servicio de Promoción Empresarial y Servicio de Incentivos y Financiación Empresarial); Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad (Servicio de Recursos de la Investigación Científica Pública y Servicio de Recursos de la Investigación Científica Empresarial); Dirección General de Política Universitaria (Servicio de Universidad e Investigación); Dirección General de Agenda digital (Servicio de Avance Digital y Telecomunicaciones); Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICYTEX) (Servicio de Coordinación de Centros de Investigación y Servicio de Administración del CICYTEX).





CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.





Funciones: Secretaría General; Secretaría General de Educación; Dirección General de Personal Docente; Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa; Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo; Secretaría General de Empleo; Dirección General de Trabajo; Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios; Delegaciones Provinciales de Educación; Presidencia del Sexpe; Dirección Gerencia del Sexpe; Secretaría General del Sexpe; Dirección General de Calidad en el Empleo; Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo y Gerencias Provinciales del Sexpe.





Organigrama: Consejero/a (Consejo de Dirección y Gabinete del/la Consejero/a); Secretaría General (Servicio de Recursos Humanos; Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación; Servicio de Gestión Económica; Servicio de Asuntos Jurídicos; Servicio Regional de Obras y Proyectos y Servicio de Equipamiento); Secretaría General de Educación (Servicio de Coordinación Educativa; Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos; Servicio de Plurilingüismo, Evaluación y Estadística y Unidad de Inspección General de Educación y Evaluación; Delegación Provincial de Badajoz; Servicio de Coordinación; Servicio de Unidad de Programas Educativos; Servicio Provincial de Obras y Proyectos; Delegación Provincial de Cáceres; Servicio de Coordinación; Servicio de Unidad de Programas Educativos y Servicio Provincial de Obras y Proyectos); Dirección General de Personal Docente (Servicio de Administración, Registro y Régimen Jurídico de Personal Docente; Servicio de Régimen Retributivo de Personal Docente; Servicio de Salud y Riesgos Laborales en Centros Educativos y Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente); Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa (Servicio de Innovación y Formación del Profesorado; Servicio de Tecnologías de la Educación y Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad); Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo (Servicio de Formación Profesional Reglada; Servicio de Enseñanzas de Personas Adultas y a Distancia y Dirección Técnica del Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones); Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Director; Unidad Económico Administrativa y Unidad de Gestión de Servicios complementarios); SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo). Dirección Gerencia (Gerencia Provincial de Badajoz y Gerencia Provincial de Cáceres); Secretaría General (Servicio de Recursos Humanos; Servicio de Gestión Económica y Contratación; Servicio de Régimen Jurídico y Sanciones; Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo y Servicio de Planificación, Asuntos Generales y Recursos Informáticos); Dirección General de Calidad en el Empleo (Servicio de fomento del Empleo y Servicio de Programas Innovadores de Empleo); Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo (Servicio de Orientación e Intermediación; Servicio de Economía Social y Autoempleo y Servicio de Evaluación); Dirección General de Trabajo (Servicio de Trabajo y Sanciones; Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Badajoz y Cáceres; Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral en Badajoz y Cáceres).





CONSEJERÍA DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y EMPRESA.





Funciones: Secretaría General; Dirección General de Vivienda; Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación; Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias y Dirección General de Transportes.





Organigrama: Consejero/a (Consejo de Dirección y Gabinete del/la Consejero/a); Secretaría General (Servicio de Administración General y régimen Jurídico; Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria; Servicio de Contratación Administrativa; Servicio de Expropiaciones; Servicio Territorial de Badajoz y Servicio Territorial de Cáceres); Dirección General de Vivienda (Servicio de Gestión de Ayudas y Servicio de Adjudicación y Mantenimiento); Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación (Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética y Servicio de Proyectos y Obras); Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias (Servicio de Movilidad, Planes y Programas y Servicios de Proyectos y Construcción de Carreteras); Dirección General de Transportes (Servicio de Infraestructuras y Logística del Transporte; Servicio de Gestión de Servicios del Transporte y Servicio de Inspección Técnica de Vehículos).





CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.





Funciones: Consejero/a (Consejo de Dirección y Gabinete del/la Consejero/a); Secretaria General; Instituto de la Mujer; Instituto de la Juventud; Consejo de la Juventud y Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo.





Organigrama: Consejero/a (Consejo de Dirección y Gabinete del/la Consejero/a); Secretaría General (Servicio de Gestión Económica, Control de Fondos y Administración General; Servicio de Planificación y Coordinación de la Contratación y Gestión de Subvencionesy Servicio de Recursos Humanos y Régimen Jurídico); INEX (Instituto de la Mujer de Extremadura). Director/a del Instituto (Secretario/a General). INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA. Director/a del Instituto (Servicio de Gestión del Instituto de la Juventud). AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. Director/a General de la Agencia (Gerencia de la Agencia). CJEX (CONSEJO DE LA JUVENTUD) .

Dejo dos Consejerías importantes (CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES Y CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD) para la tercera y última parte que irán acompañadas de unos “apuntes” de otras personas un poco -es broma- más ilustrados.

Continuará.