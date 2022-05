Si la nueva ley del aborto sale adelante tal como está redactada en el anteproyecto de la ministra de Igualdad, la ministra Montero quiere limitar el derecho de los médicos a la objeción de conciencia.

La nueva regulación, producida por la nueva ley del aborto, no puede pasar por encima de la conciencia de los médicos.

Como señala la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia recientemente aprobada, en nuestro contexto cultural los derechos humanos no son vistos como límites que el Estado no puede traspasar, sino como expresión de los propios deseos subjetivos. Los obispos españoles realizan un importante servicio, no sólo a los católicos, al suscitar en el debate público un despertar de las conciencias, que a veces parecen narcotizadas por ideologías de uno u otro signo, y al defender la objeción de conciencia como una protección última de la libertad y el pluralismo