El estado laico, aborto, escuela laica y todo lo demás

Como ya se ha dicho en muchas ocasiones, a partir de la década de los años sesenta del siglo pasado, la sociedad, en todos sus ámbitos incluido el religioso, sufrió un brutal cambio y con extrema rapidez. Los que nacieron después de esa época, han crecido en una sociedad que no tiene nada que ver con la que había anteriormente y en la cual fuimos formados los que ahora ya somos mayores.

Es sorprendente la rapidez del cambio, pero yo entiendo que ya se venía preparando meticulosamente, y su objetivo era destruir la Religión Cristiana. Los marxistas se introdujeron en todos los sitios de influencia: la escuela, el instituto, la universidad, y hasta en la propia Iglesia, seminarios etc.

Al establecerse el estado laico, es decir sin Dios, las puertas quedaron abiertas para Satanás. La juventud está mucho mejor preparada que en mi juventud, a los 14 años terminaba la educación pública, y solo los de más poder económico podían dar una mayor formación a sus hijos. Pero los frutos del estado laico, los estamos viendo y padeciendo, sobre todo la juventud. Ha eliminado a Dios del mundo de la educación y la religión prácticamente ha desaparecido, pero la religión también es cultura.

A loa jóvenes les han perjudicado y empobrecido espiritualmente, y los han creado un grave problema existencial, aquí solo se habla de lo económico, de lo político, de lo técnico, etc. pero nada de lo espiritual y trascendente, y los efectos están bien claros, a los actos religiosos no acude nada más que un número exiguo de jóvenes- Tienen mucha formación pero les falta lo más esencial que es lo espiritual. Es número pequeño, pero a los pocos jóvenes que veo en las iglesias, tienen una fe y un fervor ejemplar. Esperemos que esta semilla germine y de fruto abundante, pues ellos son el futuro.

Yo entiendo que por muchos conocimientos que tengas, si te falta lo espiritual, te falta lo esencial, pues Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, El es el Sumo Bien y los cristianos podemos participar de esa Vida Divina, que nos transforma. Y para terminar: la fe no es solamente creer lo que no vemos, es la plena confianza en una persona, y esa Persona es Cristo, Hijo e Dios, verdadero Dios y Hombre y nuestro Salvador, y si confiamos en El, sentiremos esa paz, ese gozo y esa ilusión y esperanza que el estado laico no te puede dar, por muchas ofertas que te haga. Por tanto joven, no te rindas, no te dejes engañar, Cristo dividió la Historia, antes de Cristo y después de Cristo; si continuamos con el estado laico, volveremos a la barbarie de antes de Cristo. No te rindas, busca la VERDAD y la encontrarás.