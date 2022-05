​De Ucrania a Taiwán Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

viernes, 27 de mayo de 2022, 08:50 h (CET) Desde ningún lugar del mundo se sigue la guerra en Ucrania con mayor ansiedad que desde Taiwán. La hipótesis de una invasión china ha estado siempre sobre la mesa, aunque nunca con tanta crudeza. Lo llamativo es que Beijing admite que no descarta esa opción. Muchos, sin embargo, habían preferido hasta ahora no escuchar. Sucede igual con la larga lista de casos de espionaje industrial. O con las trabas a las empresas extranjeras mientras China se beneficia de la apertura a otros mercados.



Ese clima de opinión ha ido cambiando. Comenzó con la fuga de empleos y la guerra en Ucrania ha terminado de convencer a Occidente de que no es sensato hacer negocios como si nada con quien vulnera los derechos humanos, porque eso le hace dependiente de regímenes autoritarios que, en el caso chino, añaden a eso un fuerte sentimiento de agravio histórico por la herencia colonial europea. La cuestión es si la alarma ha sonado demasiado tarde, o hay tiempo de rectificar.

