INTECSSA, consultora de formación técnica de alto nivel en ciberseguridad

jueves, 26 de mayo de 2022, 16:15 h (CET)

El tema de la ciberseguridad en las empresas ha cobrado una importancia crucial en los últimos tiempos debido a la necesidad de proteger los datos. Cada año, las compañías invierten miles de euros para solucionar problemas en sus redes de información, causados por la comisión de delitos como el rasomware.

En función de esta realidad, el Instituto Inertia de Sistemas y Software Avanzado (INTECSSA) ha diseñado un programa formativo actualizado del más alto nivel que tiene por objetivo la excelencia de una formación alineada con las necesidades reales de las empresas y organismos públicos que hoy en día deben afrontar los riesgos y amenazas provenientes del ciberespacio. Por ello, también incorpora en su programa materias centradas en el estudio y análisis de la seguridad de dispositivos móviles y sistemas de control industrial, dos paradigmas que hoy en día suponen riesgos muy importantes, no solo para ciudadanos y empresas sino también, en el caso de los sistemas de control industrial, para la seguridad nacional.

INTECSSA y sus programas sobre ciberseguridad INTECSSA asegura que sus programas formativos están en constante evolución y actualización para responder a las cambiantes demandas del mercado. Uno de ellos es el Máster Executive en Ciberseguridad y Estrategia Corporativa con Big Data. Este Máster Executive abarca conocimientos para enfrentar los ataques desde el punto de vista técnico. También aborda minuciosamente todos los elementos que intervienen en la protección del software y el hardware.

Para darle un carácter más funcional, este Máster Executive enfoca estos conocimientos desde el punto de vista de su implementación en una organización. Para ello, toma como parámetros la legislación vigente sobre las políticas de seguridad de la información. Su otro máster, el Executive en Ciberseguridad Corporativa y Hacking Ético, igualmente toma como referencia la legislación y políticas vigentes en ciberseguridad. No obstante, en este caso, va mucho más allá, ya que incluye certificaciones internacionales como la CEH (Certified Ethical Hacker de EcCouncil),CompTIA Security +, CISM – Certified Information Security Manager, Certified Chief Information Security Officer (CCISO), ISO 27002, etc.

La demanda laboral de estos perfiles profesionales se orienta a las organizaciones que necesitan protegerse de las ciberamenazas y requieren de personal que identifique ataques y debilidades en sus sistemas y redes y despliegue las medidas más oportunas para asegurarlos durante el ciclo de vida de la seguridad. Este perfil se apoya en mecanismos de ataque y defensa, ensayos y auditorías. Aquí, se hallan un número creciente de empresas en sectores críticos empresariales (el financiero, el energético, el de las telecomunicaciones o el del transporte) o públicos (Administraciones Públicas, FF AA o Cuerpos de la Seguridad del Estado).

Un creciente mercado de trabajo Para este instituto ubicado en el Paseo de La Castellana, en Madrid, la ciberseguridad es una necesidad creciente. Según sus cálculos, las grandes empresas reciben en promedio unos 14.000 ciberataques por segundo cada año. Por eso, la demanda de personal especializado es crítica.

Es por ello que INTECSSA asegura que la formación en este tipo de tecnologías es una garantía de empleabilidad. Añade que la oferta profesional sigue siendo muy reducida. Tan solo en España, se calcula que el sector de la ciberseguridad demandará unos 180.000 nuevos talentos en los próximos años. Los puestos de trabajo serán tanto presenciales como remotos.

Este instituto de educación tecnológica de alto nivel afirma que la formación que ofrece es adecuada para que las personas opten por distintos cargos. Menciona, entre ellos, al de Administrador de Seguridad de Red, Analista de Seguridad, Auditor en ciberseguridad, Arquitecto de sistemas de Seguridad, Analista Forense, Consultor Especializado o Hacker Ético. El salario promedio de este tipo de perfiles oscila entre los 30.000 y los 90.000 euros al año, dependiendo del grado de responsabilidad, entre otras variables.



