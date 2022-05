Rescue Gel, uno de los antiinflamatorios naturales más potentes de FvDirect Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 16:40 h (CET)

Los dolores musculares y articulares se ubican entre los más comunes en la población. Una de las causas más frecuentes son el estrés o las malas posturas al trabajar o hacer ejercicio. Sin embargo, también puede producirse por contusiones o caídas. En cualquier caso sobre este tema, la Agencia Europea del Medicamento recomienda el uso de ingredientes naturales como el árnica montana.

Entre los antiinflamatorios naturales musculares que contienen gel árnica se encuentra Rescue Gel, un antiinflamatorio natural muscular de uso tópico con ingredientes naturales como el gel árnica y harpagofito que ayuda a aliviar las molestias musculares y articulares.

El roll on aloe vera Rescue Gel árnica montana está considerado como uno de los antiinflamatorios naturales más potentes y se puede adquirir en FvDirect, una tienda online de productos naturales.

¿Cuáles son los beneficios de Rescue Gel? Rescue Gel es un gel para el dolor muscular elaborado con extractos de plantas medicinales como el árnica y harpagofito, ambos con propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo que se recomienda usar en el tratamiento de dolores reumáticos como la artritis, artrosis, entre otras.

Además de los casos mencionados, aloe vera Rescue Gel también puede emplearse en caso de golpes y hematomas, calambres, traumatismos, dolor de espalda, torceduras e incluso picaduras de mosquitos. En este último caso, se aconseja aplicar un poco del gel sobre la inflamación con pequeños masajes que activen la circulación. En el resto de los síntomas, se puede aplicar utilizando la bola giratoria del envase tipo roll on, ya que sirve para hacer masajes en el área.

¿Por qué usar antiinflamatorios musculares naturales? Ante las dolencias corporales, siempre existe la opción de ingerir ciertos medicamentos. Sin embargo, su uso debe ser bajo prescripción médica. Por el contrario, las cremas antiinflamatorias elaboradas con productos naturales no requieren supervisión para su aplicación. Estas alternativas son una ayuda en momentos de dolores musculares muy fuertes, ya que aportan un rápido alivio.

En la tienda online FvDirect cuentan con una amplia variedad de antiinflamatorios naturales musculares de uso tópico. Además, son los distribuidores oficiales de las marcas Natura Benessere y Dex Home. En general, los principales ingredientes de estos ungüentos son el aloe vera, el árnica y el harpagofito.

Un último aspecto a destacar es que se trata de lociones que no han sido testadas en animales, no poseen alcohol, ni petrolato, parabenos o parafina. Gracias a estas características, se reducen los riesgos de reacciones alérgicas, daño a la piel y contribuyen al cuidado del medioambiente.



