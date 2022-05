La liquidación, disolución y extinción de las sociedades, por Affidavit Abogados Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Para todas las empresas grandes, medianas y pequeñas, es sumamente importante contar con asesoramiento legal en el momento de establecer la disolución y liquidación de la sociedad capital.

En vista de que cada proceso comprende pasos específicos, tener un grupo de abogados expertos es esencial para proceder dentro del marco de la legalidad. Este caso se desarrolla bajo el derecho empresarial que Affidavit Abogados lleva a cabo, quienes además explican los procedimientos

¿Cómo proceder en la disolución empresarial? En la actividad empresarial intervienen diferentes acciones dentro de la administración de la sociedad. Si bien existen muchas razones para disolver o liquidar una compañía, esto específicamente se realiza cuando la actividad no está funcionando de la manera esperada. Con este fin, se establecen los parámetros para discernir la actividad societaria.

Según lo que establece la ley, primero se efectúa la disolución de la sociedad, este proceso se lleva a cabo cuando hay inactividad laboral en un periodo mayor a un año, si no se puede ejecutar el objeto empresarial. También por la paralización de los órganos sociales que imposibiliten su ejecución, la reducción del capital social hasta el mínimo permitido u otros factores que dependen de lo que dispone la Ley de sociedades de capital, entre otras. En este caso en particular, el bufete de abogados se encarga de asesorar a la empresa, con respecto al papeleo que comprueba la necesidad de disolver dicha sociedad y también inscribir la disolución en el Registro Mercantil y, a su vez, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, para que tenga efectos frente a terceros.

Liquidación después de la disolución Por otra parte, la liquidación de una sociedad se lleva a cabo después de la disolución, ya que, mientras se lleva a cabo este trámite, la empresa conserva su personalidad jurídica, pero se mantiene con la expresión “en liquidación”.

A su vez, la administración cesa de sus actividades, sustituyéndose por un liquidador. Allí se pone al día con cualquier deuda con las entidades financieras, enajenan los bienes sociales y se establece un balance final de la liquidación para, finalmente, dividir el patrimonio social.

En todo caso, para ejecutar todo lo que comprende la liquidación y disolución de la sociedad, Affidavit Abogados cuenta con un equipo de expertos con años de experiencia en el derecho empresarial, para guiar a las compañías por el mejor camino. De esta forma, con el fin de conocer todo lo relacionado con los detalles del proceso, el bufete tiene una página web en la que se encuentra todo lo relacionado con el cese de la actividad empresarial en todo el país.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.