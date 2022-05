Cosmetics Tenerife informa de las ventajas de utilizar jabones hechos a base de glicerina para el cuidado de la piel Emprendedores de Hoy

La glicerina es una sustancia que deriva de aceites de origen vegetal y los productos fermentados, como la cerveza, el vino o el pan. Esta es comúnmente usada como base para jabón natural. De hecho, hoy en día, la glicerina es muy demandada tanto por personas como por empresas que buscan hacer jabones hidratantes, suaves y libres de SLS o parabenos. En Islas Canarias, España, la empresa Cosmetics Tenerife ofrece base jabón glicerina Tenerife de alta calidad en presentaciones de hasta 1kg y a un precio accesible.

¿Dónde comprar glicerina para hacer jabones en Tenerife, Islas Canarias? Cosmetics Tenerife se ha convertido en una tienda online de referencia para la compra de base para jabones de glicerina en España, y especialmente en Tenerife, Islas Canarias. Esto se debe a que su base para jabón natural realizada con glicerina es estable, es decir, no se oscurece en el momento de mezclarla con esencias o colores. Otra particularidad del jabón natural realizado con esta base es que reduce los efectos de la sudoración, lo cual es muy apreciado por quienes la adquieren.

La base de jabón de glicerina de Cosmetics Tenerife también destaca por su textura suave y cremosa que puede apreciarse durante la limpieza. Asimismo, la base de glicerina es de fácil elaboración, ya que se puede cortar, derretir y moldear sin hacer demasiado esfuerzo. Ofrece una espumosidad excelente, da una sensación de limpieza agradable y mantiene el nivel de humectación natural de la piel. Otra razón para comprar una base de jabón natural en esta tienda online es que no contiene SLS ni parabenos.

Ventajas de usar jabones hechos a base de glicerina Los jabones hechos a base de glicerina son muy usados por personas que tienden a padecer sequedad en la piel,ya que estos jabones hidratan, suavizan y limpian de forma eficaz. También es muy común la compra de este tipo de jabones por personas que quieren reducir las arrugas de la piel y la sensación de aspereza, gracias al mismo efecto de hidratación.

Por otra parte, los jabones de glicerina son muy recomendables para jóvenes y adolescentes que sufran acné y piel grasa debido al carácter neutro de este producto.

La base de glicerina de Cosmetics Tenerife tiene la ventaja de que permite una preparación fácil y rápida para hacer jabones 100 % naturales. Además, al estar su composición libre de SLS y parabenos, la hace ideal para quienes buscan eliminar el riesgo de sufrir alteraciones en el equilibrio hormonal causado por el uso abusivo de dichos conservantes.

El cuidado de la piel es importante para mantener una imagen limpia y un cuerpo saludable.



