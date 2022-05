Una iniciativa creada en España de lucha contra el desastre medioambiental empieza a implementarse en EEUU Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 16:03 h (CET)

Hoy más que nunca, las implicaciones del cambio climático representan una amenaza para toda la humanidad. De hecho, la ONU ha anunciado que solo quedan 3.500 días, en los cuales se puede hacer algo para cambiar el futuro.

Pasado este tiempo, ya no habrá ninguna oportunidad para detener el cambio climático. Ecoescuela es un proyecto nacido en España, concretamente en un pequeño pueblo de La Mancha llamado Saceruela, que consiste en plantar árboles, haciendo que las escuelas formen parte de la lucha contra el cambio climático. El proyecto ha tenido tal alcance y eficacia que ya ha comenzado a implementarse en los Estados Unidos.

Una iniciativa nacida en España para la lucha contra el desastre medioambiental comienza a implementarse en EEUU Ecoescuela, poco a poco, se ha ido convirtiendo en un altavoz global contra el cambio climático. Cientos y cientos de escuelas alrededor de España ya se han sumado a este proyecto, en el que estudiantes y profesores unidos han comenzado la reforestación de miles de hectáreas de bosque arrasado por las llamas, plantando árboles y concienciando a los estudiantes. Con esta y otras acciones, se ha conseguido establecer una nueva esperanza de futuro para el planeta y la humanidad, a través de niños y adolescentes.

Por primera vez, una iniciativa española de carácter medioambiental no impulsada por gobiernos, es considerada como una de las más importantes a nivel mundial, consiguiendo que otros países se sumen a ella. En este sentido, escuelas de Estados Unidos han comenzado a plantar árboles bajo la metodología del proyecto Ecoescuela. Desde sus instituciones educativas, esta iniciativa representa un gran avance y un gran logro a nivel ecológico en esta potencia mundial, impulsado desde España.

Una gran aventura ante un gran desafío La base del Proyecto Ecoescuela es, en esencia, simple. Básicamente, lo que se hace es proporcionar a los centros escolares (estudiantes, profesores y padres y madres), las herramientas y los conocimientos necesarios para la plantación de millones de árboles en los bosques de su localidad, devastados por las llamas durante los últimos años. Este simple, pero poderoso acto, constituye una de las estrategias más efectivas que existen hoy en día para detener los efectos del cambio climático. Se trata de una oportunidad para la recuperación de la naturaleza y del planeta, haciendo de las escuelas las principales protagonistas. Asimismo, se está instruyendo a una nueva generación en valores ecológicos importantes, que el día de mañana tendrán conciencia de lo importante que es garantizar un futuro sostenible para la humanidad.

La llegada de Ecoescuela a los Estados Unidos es solo el comienzo, es el inicio de la carrera hasta alcanzar el punto en el que el planeta ya no corra peligro y el plazo establecido por la ONU quede en una perspectiva equivocada. Aún hay esperanza para el planeta, y la hay gracias a iniciativas como esta.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.