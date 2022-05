Mudanzas BCN Internacional realiza mudanzas a cualquier lugar del mundo Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 13:39 h (CET)

Mudarse es un trámite agobiante y estresante, ya que requiere muchos aspectos a tener en cuenta, como empaquetar un sinfín de pertenencias, trasladarlas al nuevo lugar de destino, desempaquetar y, finalmente, organizar todo de nuevo. Este proceso suele ser más complicado cuando se trata de mudanzas internacionales, pues no es lo mismo hacer un traslado de una punta a otra de una misma ciudad que a otro país.

Sin embargo, existen empresas como Mudanzas BCN Internacional que ofrecen apoyo a particulares y compañías que requieran de este tipo de servicios, ocupándose de todo lo relacionado y garantizando seriedad y responsabilidad en todo momento.

Por qué elegir a Mudanzas BCN Internacional a la hora de realizar mudanzas internacionales Mudanzas BCN Internacional es una empresa que realiza mudanzas internacionales a particulares y empresas desde España a cualquier parte del mundo. Esta cuenta con un equipo de especialistas en aduanas para solventar cualquier contratiempo que se pueda presentar a los clientes. Además, ha forjado importantes alianzas con compañías en varios países para garantizar un servicio de calidad.

Las personas pueden elegir entre la variedad de opciones que ofrecen, como mudanzas internacionales marítimas, donde realizan envíos en contenedores de 20 y 40 pies o 40 pies high cube, así como también envíos marítimos en grupaje, cuya carga se prepara en palés retractilados, precintados y etiquetados o en jaulas de madera.

Por otro lado, cuentan con mudanzas internacionales terrestres para viajes por Europa, que pueden ser exclusivas con un vehículo a completa disposición del cliente o en grupo, que es un servicio sujeto a fechas y horarios impuestos por la empresa.

Así mismo, disponen de transporte aéreo internacional, que es el mejor aliado para quienes requieran enviar maletas o cajas de forma urgente con entrega puerta a puerta.

Mudanzas BCN Internacional no se limita a realizar los traslados, sino que cuenta con otros servicios para simplificar la vida a sus clientes, tales como desmontaje y montaje de muebles, protección del mobiliario, embalaje de piezas frágiles, guardamuebles, seguro, entre otros.

Cómo es la asistencia para las empresas que soliciten una mudanza internacional Mudanzas BCN presta asistencia a empresas de cualquier actividad económica que tengan la necesidad de realizar una mudanza internacional. La compañía se hace cargo, si así lo decide el cliente, de cada uno de los pasos, como el embalaje, el desmontaje, montaje de mobiliario y el empaque de los equipos informáticos y frágiles de casa u oficinas, de la forma más pertinente para que lleguen a su destino completamente resguardados.

Los interesados en calcular el precio de su mudanza pueden acceder a la página web de la compañía donde disponen de una opción que muestra los resultados con tan solo añadir algunos datos. Además, en el portal dan información más detallada de todo lo que ofrecen a los usuarios.



