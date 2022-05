¿En qué se diferencian las donaciones de las herencias?, por Inmocat Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 13:32 h (CET)

Las donaciones se han incrementado notablemente durante los últimos dos años en el territorio español. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el año 2021, se llevaron a cabo alrededor de 25.062 donaciones de viviendas en España, siendo este el número más alto de la historia en este ámbito.

De acuerdo a los especialistas de Inmocat, esta alza en las donaciones se produjo como consecuencia de la incertidumbre que los ciudadanos españoles han vivido a raíz de la pandemia, destacando que antes de este escenario crítico, la mayoría de las personas se inclinaban hacia las herencias como la mejor vía para asegurar el futuro de sus bienes. Al respecto, los profesionales de la industria inmobiliaria señalan las principales diferencias que existen entre las donaciones y las herencias.

Donaciones o herencias: ¿en qué se diferencian? Según los expertos, existen diferentes aspectos para diferenciar una donación y una sucesión. Uno de los más puntuales es el momento en el que se llevan a cabo cada una. Mientras que la primera se realiza en vida, la segunda tiene lugar cuando el propietario de los bienes ha fallecido y cuyos beneficiarios aparecen en el testamento que este haya realizado previamente. En caso de no existir testamento, la sucesión corresponde a los denominados herederos forzosos. Es decir, aquellos familiares directos de la persona fallecida.

A nivel fiscal y tributario, también existen diferencias puntuales. En el caso del territorio español, la elección de una de estas opciones dependerá de la conveniencia que aporte a cada persona según la Comunidad Autónoma donde resida, ya que en cada una existen gravámenes variables de acuerdo al tipo de traspaso y que recaen tanto en el donante como en el donatario.

Un aspecto particular en este tema es que no todo el patrimonio de una persona puede ser entregado a donación, en este caso será considerado como una herencia.

Especialistas en trámites de herencia en el Maresme (Pineda de Mar) Si bien la elección del futuro de los bienes es una decisión particular de cada persona, tener claras las ventajas y desventajas que proporcionan tanto las donaciones como las herencias resulta esencial para tomar una decisión objetiva e inteligente.

En este contexto, en algunos territorios de España las donaciones no destacan como unas de las mejores alternativas a nivel tributario, debido a que la diferencia entre llevar a cabo una donación o mantener una herencia resulta tan amplia que no compensa el cambio para los involucrados.

En cualquiera de los casos, la opción más recomendable es recibir asesoramiento por parte de especialistas en gestión de herencias como los de Inmocat. Como profesionales cualificados, el equipo de expertos que integra esta firma inmobiliaria ofrece servicios de orientación y asistencia para la tramitación de inmuebles obtenidos mediante sucesión, destacándose en la industria como una de las oficinas más confiables en Barcelona para llevar a cabo este tipo de procesos.



