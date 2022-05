Filtros Frigoríficos Americanos y su sistema de filtrado por ósmosis inversa garantizan la calidad del agua del grifo Emprendedores de Hoy

Una técnica innovadora de purificación de agua que ha tenido gran aceptación en los hogares es la ósmosis inversa. Este se debe a que permite conseguir agua de una alta calidad, apta para el consumo y con un sabor agradable. De hecho, los equipos que emplean este método son considerados como una de las más innovadoras tecnologías de filtración de agua, sin añadirle alguna sustancia química.

En Filtros Frigoríficos Americanos, especializados en todo lo referente al filtrado y tratado de agua para uso doméstico, tienen a disposición un sistema de filtrado por ósmosis inversa de flujo directo. Esta nueva tecnología ofrece grandes beneficios a los habitantes del hogar.

Beneficios que ofrece el sistema de filtrado por ósmosis inversa En este proceso para el tratamiento de agua cumple un papel fundamental la membrana de ósmosis. El agua pasa a través de una batería de filtros y una membrana semipermeable con el fin de filtrar contaminantes. Entre estos metales pesados, microorganismos, sustancias tóxicas y exceso de sales, para obtener agua con 95 % o más de pureza.

El sistema de filtrado por ósmosis inversa que presenta Filtros Frigoríficos Americanos tiene como ventaja su pequeño tamaño. Al no ocupar mucho espacio, es posible instalarlo debajo del fregadero sin complicaciones. Asimismo, incorpora dentro de la unidad un sistema de detección de fugas y un sistema autoclean. Esto hace posible que el rechazo de agua sea entre 300 ml y 500 ml por litro filtrado, lo cual representa un 80 % de desperdicio menos que los sistemas tradicionales.

Por otro lado, los equipos de ósmosis inversa apenas necesitan tratamiento; solo precisan cambio de filtros cada 10-12 meses. En particular, el comercializado por Filtros Frigoríficos Americanos cuenta con un sistema automático de aviso de cambio de filtros, permitiendo ver en todo momento la vida que les queda.

Adquirir un sistema de ósmosis de Family Plus supone un ahorro a medio y largo plazo El ser humano debería consumir a diario 2 litros de agua, lo cual al mes vendría siendo más de 50 litros. Al hacer este cálculo, salta a la vista el gasto importante que representa la compra de agua embotellada. Por lo tanto, adquirir un sistema de filtrado por ósmosis inversa puede suponer un gran beneficio para el ahorro.

Si bien es necesario pagar una determinada cantidad por el equipo y su instalación, a medio y largo plazo el ahorro será perceptible. Además, teniendo en cuenta que el mantenimiento de estos equipos no es costoso y se puede planificar de manera anual, es realmente una inversión.

Filtros Frigoríficos Americanos ofrece soluciones para que las familias puedan beber agua directamente del grifo, eliminando todo tipo de bacterias, microorganismos y minerales. A su vez, permite un ahorro importante en espacio y dinero.



