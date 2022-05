Financial Health ofrece asesoría empresarial para pymes, autónomos y particulares Emprendedores de Hoy

Para funcionar correctamente, los negocios requieren un trabajo administrativo preciso que permita el cumplimiento de todas las exigencias fiscales. Se trata de un requisito imprescindible que, en la actualidad, la tecnología hace más fácil, ya que mediante el uso de software es posible agilizar estas tareas.

De hecho, a través de la firma Financial Health, es posible acceder a servicios integrales de asesoría empresarial para facilitar la gestión que requiere cualquier emprendimiento, autónomo o particular, a través de herramientas digitales disponibles en la nube.

Financial Health cuenta con un sistema digital propio para que todos los negocios tengan una buena salud fiscal A través de los servicios de Financial Health, es posible gestionar presupuestos, previsiones, facturación, impuestos y distintos informes detallados desde un espacio exclusivo de cada cliente en la nube. Para agilizar el funcionamiento, cada cuenta dispone de un panel de control integrado con todos los datos y la información necesaria para tomar mejores decisiones del día a día en un negocio o empresa. El servicio también está disponible para hogares.

El propósito de Financial Health como asesoría digital es que las pequeñas empresas dispongan de las mismas herramientas que las grandes compañías. De esta manera, las pymes, los emprendedores y los autónomos acceden a un sistema de trabajo y de control financiero propio de una gran firma, pero con la cercanía y la confianza que distinguen a Financial Health.

Además, con el autodiagnóstico que ofrece la asesoría, es posible descubrir el estado de salud de una empresa en tan solo 3 minutos.

Con los servicios digitales de Financial Health, es posible olvidarse de las pilas de facturas, así como de los trámites o las licitaciones para las subvenciones y las ayudas. La empresa, además, ofrece un informe mensual a sus clientes para que sepan cuánto dinero requiere el pago de impuestos y trimestres.

Financial Health brinda asesoría personalizada Otra opción con la que cuentan los emprendedores a través de Financial Health es la de un servicio de asesoría personalizada vía Zoom, con el que en tan solo 45 minutos es posible aprender todo lo necesario sobre impuestos.

Los asesores y contables que estén empezando en el mundo de la fiscalidad también pueden acceder al mismo tipo de apoyo. De esta manera, es posible organizar el trabajo con los clientes y despejar dudas. En el caso de los profesionales la sesión es de 90 minutos.

Financial Health ofrece este mismo tipo de atención personalizada para quienes busquen servicios de asesoramiento en materia fiscal, laboral y contable. Asimismo, la empresa ofrece asistencia en materia de trámites, legalizaciones y peritajes dentro de las áreas de ingeniería, arquitectura y urbanismo.

Con los servicios de asesoría de Financial Health, es posible conseguir apoyo en materia laboral e impositiva para poder ocuparse solo de las cuestiones relacionadas con el crecimiento de un negocio.



