La importancia del Omega3 para la salud, de la mano de Centro de Naturopatía y la Salud

jueves, 26 de mayo de 2022, 12:25 h (CET)

Las enfermedades cardíacas, a día de hoy, todavía representan la principal causa de muerte alrededor del mundo. Las principales causas detrás de estos problemas tienen relación, por lo general, con el estilo de vida y, sobre todo la alimentación, ya que muchas personas a día de hoy tienden a llevar una dieta alta en grasas saturadas, y sumamente baja en nutrientes o ácidos grasos esenciales para la salud cardiovascular.

Uno de estos últimos es el Omega 3, el cual ayuda prevenir las obstrucciones en el corazón. Sin embargo, el cuerpo no puede producirlo por sí solo, por lo que debe adquirirlo a través de fuentes alimenticias externas, que pueden ser naturales, como el salmón o la sardina, o bien, suplementos nutricionales, como los que ofrece Centro de Naturopatía y la Salud.

Un producto esencial para nutrir el organismo El concentrado de Omega 3 que ofrece esta tienda virtual, especializada en productos naturales con altos nutritivos, viene en forma de cápsulas blandas, las cuales ofrecen alrededor de tres veces el nivel de nutrientes que suelen tener los comprimidos a base de aceite de pescado. Además, no contiene azúcares, sal ni almidón, como tampoco incluye gluten ni productos lácteos, sino únicamente ácidos grasos Omega 3 extraídos de fuentes naturales, y procesados por medio de una destilación a nivel molecular que elimina cualquier residuo contaminante.

Sus consumidores pueden aprovechar los beneficios saludables que aporta este componente, principalmente en términos cardíacos, ya que el Omega 3 es esencial para controlar el nivel de triglicéridos y evitar obstrucciones en las arterias. Además, este componente ayuda a preservar y mejorar la salud ocular, especialmente ante enfermedades en esta zona del cuerpo relacionadas con la edad, como la degeneración macular, causante de un gran índice de ceguera en España, en personas mayores a 50 años.

Suplementos elaborados para preservar la salud de los consumidores Centro de Naturopatía y la Salud es una tienda online que ofrece una variada gama de suplementos nutricionales, todos ellos elaborados con ingredientes naturales y procesados con herramientas de última tecnología para preservar sus cualidades nutricionales. En esta tienda, que se concibe como un centro de naturopatía y cuidado de la salud, los usuarios pueden hallar una gran variedad de opciones nutricionales para cuidar y fortalecer el organismo en todos sus ámbitos, desde el control de peso y la prevención de enfermedades cardíacas, hasta la cosmética y el cuidado personal.

Gracias a su concentrado de Omega 3, sus clientes pueden aportar a su dieta un elemento nutricional de suma importancia para el cuerpo, que ayuda a preservar el estado de salud a través del tiempo, y a prevenir enfermedades que se asocian justamente al paso de la edad, como las afecciones cardíacas y los problemas de visión. Como este, varios otros productos de esta tienda virtual representan un aporte sustancial al cuidado de la salud que, a diferencia de los medicamentos, ayudan a preservar su bienestar y a prevenir, en lugar de combatir, el surgimiento de dolencias o enfermedades.



