Hackeo al Administrador de Anuncios de Facebook de DREIVIP

jueves, 26 de mayo de 2022, 11:54 h (CET)

Hoy en día, son recurrentes los hackeos en quienes tienen una cuenta en las redes sociales. Algunas personas con malas intenciones se dedican a realizar estos actos ilícitos con el fin de sacar algún provecho o dañar al propietario del perfil.

El problema no solo se ha dado entre usuarios convencionales de estas plataformas, sino que se ha extendido a las cuentas oficiales de empresas. Un ejemplo de ello fue el reciente hackeoque sufrió el Administrador de Anuncios de la compañía DREIVIP, una firma conocida por ser uno de los primeros clubs de venta privada a través de la web, creado en España.

Reciente hackeo hecho al perfil de DREIVIP en la red social Facebook Tan solo hace un mes, DREIVIP tuvo que pasar por la situación que muchas personas e incluso otras empresas han sufrido y es el hackeo de sus cuentas en redes sociales. La firma anunció que el acto se habría realizado concretamente a su Administrador de Anuncios, lo cual en su momento ha representado un serio problema para la compañía. La compañía también ha querido hacer pública la noticia, principalmente para que sus clientes puedan estar al tanto de la situación en caso de una mala gestión de la cuenta por parte de terceros no autorizados. Afortunadamente, según la actividad que recientemente la empresa ha tenido en la red social, todo pareciera indicar que el problema de seguridad ha sido finalmente resuelto. Ahora mismo, ya pueden verse nuevos anuncios en Facebook acerca de sus nuevos productos, ofertas y todo lo que tiene disponible actualmente para la venta.

El lugar donde las promociones abundan La compañía DREIVIP lleva 15 años en el mercado, dedicándose fundamentalmente al outlet, es decir, productos de distintas marcas que se comercializan a un precio mucho más barato que en las tiendas oficiales. Tanto en su perfil oficial en Facebook como en su página web, la empresa ofrece cada día al público nuevas promociones y descuentos que pueden alcanzar hasta el 80 %. Todo esto aplicado a productos de las principales marcas de categorías tales como juguetes, electrónica, informática, moda, joyería, hogar, deporte, entre otros. Otra de las características a destacar de la compañía y de la mercancía que vende es que toda ella es adquirida directamente de los fabricantes, por lo que son totalmente originales, con garantía y de la mejor calidad.

Como se puede ver, a pesar del contratiempo sufrido con el hackeo de su administrador de anuncios en Facebook, DREIVIP ha mantenido su labor en el mercado y ha podido continuar ofreciendo a sus clientes la misma calidad, atención y servicio a la que siempre los ha tenido acostumbrados.



