Fundación Mahou San Miguel convoca los IV Premios al Impulso del Empleo Juvenil

jueves, 26 de mayo de 2022, 16:33 h (CET) Estos galardones reconocen la labor de empresas y entidades sociales en la creación de oportunidades de empleo juvenil y para las personas con más dificultades. Los interesados pueden presentar sus candidaturas a través de las webs de Fundación Mahou San Miguel y del Club de Excelencia en Sostenibilidad, del 26 de mayo al 30 de junio Fundación Mahou San Miguel, en colaboración del Club de Excelencia en Sostenibilidad, convoca la IV edición de los Premios al Impulso del Empleo Juvenil. Estos galardones reconocen las iniciativas más destacadas, a nivel nacional, que realizan empresas y entidades sociales demostrando un compromiso activo en la creación de oportunidades de fomento del empleo juvenil.

Además, la iniciativa pretende sensibilizar, tanto a la sociedad civil como al tejido empresarial, sobre la importancia de impulsar este tipo de prácticas para mejorar la empleabilidad, la competitividad y el desarrollo económico y social en el contexto actual.

El plazo de recepción de candidaturas de este año comienza del próximo 26 de mayo y estará abierto hasta el 30 de junio. Los interesados pueden inscribirse en cualquiera de las cinco categorías como Mejor Práctica de Empleo Juvenil: Gran Empresa, Pequeña y Mediana Empresa, Tercer Sector Gran Entidad (fundaciones empresariales o asociaciones sectoriales) y Tercer Sector Pequeña Entidad (centros de enseñanza, asociaciones, fundaciones y otro tipo de colectividades sin ánimo de lucro) que, como novedad de esta edición, recibirá un premio de 10.000€.

Además, este año destaca la creación de una nueva categoría que premiará a la Mejor Iniciativa en el ámbito de la Hostelería, la Restauración y el Turismo que tenga como finalidad el desarrollo del talento juvenil y el empleo de calidad.

Los participantes deberán presentar una única candidatura a una de las categorías, cumplimentando las siguientes especificaciones: ser proyectos en fase de desarrollo, parcial o total, en el momento de su presentación; y disponer de resultados verificables, igualmente totales o parciales.

Las bases y el acceso a los formularios de participación se encuentran en la web de la Fundación Mahou San Miguel y del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

Una vez recibidas todas las candidaturas, un jurado imparcial e independiente formado por reputados expertos a nivel institucional, académico y empresarial en materia de responsabilidad corporativa y empleo juvenil, además de responsables de Fundación Mahou San Miguel y del Club de Excelencia en Sostenibilidad, dictaminará los ganadores a finales del mes de julio.

El jurado valorará en las candidaturas presentadas, entre otros aspectos, la aportación en la creación de empleo juvenil, de calidad y estable; la consistencia y permanencia del proyecto en el tiempo; su carácter innovador; el alcance geográfico de personas y empresas implicadas; la existencia de objetivos claros y medibles, así como el número de beneficiarios. Además, se concederá especial atención a las iniciativas dirigidas a colectivos más vulnerables.

Más de 200 candidaturas presentadas

Desde 2017, el Premio al Impulso del Empleo Juvenil ha contado, en sus tres ediciones anteriores, con más de 200 iniciativas presentadas de toda España.

Según Virginia Luca de Tena, directora de Fundación Mahou San Miguel, “estamos muy ilusionados con esta nueva convocatoria a los Premios que reflejan el fuerte compromiso de la Fundación con el impulso del empleo de calidad. El éxito de participación en las ediciones anteriores nos reafirma en nuestro trabajo para apoyar y reconocer las mejores prácticas puestas en marcha por pymes, grandes empresas, instituciones públicas, entidades sociales, emprendedores y otros actores, para impulsar la empleabilidad de los jóvenes. Con esta nueva edición, no solo queremos ponerlas en valor, sino afianzarlas como herramientas necesarias que contribuyen al desarrollo económico y social de los colectivos más vulnerables”.

Por su parte, Juan Alfaro, Secretario General del Club de Excelencia en Sostenibilidad del Club de Excelencia en Sostenibilidad, afirma que “desde su creación en 2017, este premio he servido para visualizar el trabajo diario de muchas organizaciones para resolver uno de los problemas más acuciantes que tiene la sociedad española, el desempleo, con una especial incidencia en el talento juvenil. Gracias a esta convocatoria, conocemos diferentes prácticas que nos ayudan a abordar este problema y a remediarlo desde diferentes ángulos. Gracias al liderazgo de Mahou San Miguel y a su Fundación vamos a seguir desarrollando este proyecto en conjunto que tiene como fin principal reconocer a los mejores e involucrar cada día a más agentes en este movimiento”.

