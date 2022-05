¿Cuáles son los modelos de negocios digitales más utilizados?, por Destaca Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 11:54 h (CET)

La era digital ha originado nuevas ideas y modelos de negocio que han sido popularizados en todo el mundo por su fácil uso, efectividad y rentabilidad. La compañía Destaca menciona que si bien existen muchos modelos que han dado excelentes resultados, algunos destacan en el mercado digital global por ser usados por gigantes como Netflix, Airbnb, YouTube, etc.

Entre estos, se encuentran los modelos de negocio basados en anuncios y monetización de datos de clientes, peer to peer, freemium, suscripción, Saas y comercio electrónico, entre otros.

Los modelos de negocios digitales más utilizados Hoy en día, las empresas buscan digitalizar su negocio para alcanzar un mayor público, obtener nuevas fuentes de ingreso y darse a conocer en uno de los sectores más grandes de todo el mundo. Para ello, existen diferentes modelos de negocio que se adaptan a las necesidades de cualquier startup, pyme o compañía multinacional. Sin embargo, Destaca explica que solo algunos destacan por su efectividad y rentabilidad, empezando por el modelo de negocio marketplace o peer to peer. Este es usado por empresas como PayPal, Dropbox, Airbnb, Uber y otros gigantes de la industria y consiste en facilitar el contacto entre dos partes que buscan realizar una transacción. Otro modelo que ha ganado mucha popularidad es el de suscripción para el uso de uno o más servicios en la web. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus están basadas en este modelo de negocio. Por último, es importante mencionar a freemium, con el cual las empresas como YouTube o Spotify ofrecen un servicio gratuito y ganan beneficios por publicidad.

Más modelos de negocio que funcionan muy bien en el sector digital El ­e-commerce o comercio electrónico es un modelo de negocio que no puede pasar desapercibido, ya que miles de empresas lo usan en la actualidad. Este consiste en la venta de productos y servicios de cualquier tipo como si se tratara de una tienda, pero con la diferencia de que opera de forma virtual. La venta de hardware es otra manera que tienen las empresas de conseguir ingresos por internet, especialmente si ya poseen experiencia en el sector. Otro modelo de negocio que se ha acentuado en los últimos 10 años es el transaccional, el cual permite a las compañías generar ingresos mediante la facturación de comisiones por cada operación en su web.

En resumen, existen muchos modelos de negocio para obtener beneficios en internet. Sin embargo, es fundamental contar con una página web operativa que lo permita. Para ello, Destaca cuenta con expertos en WordPress y diseño web para facilitar el proceso de digitalización profesional y, así, ayudar a todas las empresas a lanzarse al mundo digital, sea cual sea su modelo de negocio.



