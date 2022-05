La minería valenciana se reactiva en el VI Congreso Nacional de Áridos de Oviedo

En el congreso se ha presentado implantación de las energías renovables como una oportunidad de negocio para el sector. Se ha presentado la asociación Women in Mining que pretende visibilizar el trabajo de las mujeres en la minería La gerente de la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana (ARIVAL), Ana Barella, ha sido la encargada de moderar la inauguración del VI Congreso Nacional de Áridos, que se está celebrando desde ayer en Oviedo y en el que Arival participa de manera muy activa. Una representación de más de 40 empresas del sector, así como la Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunitat Valenciana (Fiecova), se ha desplazado hasta Oviedo para estar presente en este congreso.

El VI Congreso Nacional de Áridos ha abierto sus puertas con la asistencia confirmada de más de 750 congresistas provenientes de cerca de 15 países, con la presencia de numerosas autoridades de las administraciones competentes en la industria extractiva, con el apoyo de 57 instituciones (entre ellas el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ADIF) y con una exposición comercial en la que participan más de 50 empresas.

“Contribuimos a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030”, y los otros dos lemas adicionales, “Áridos para la transición ecológica” y “El congreso del reencuentro” definen bien a las claras la apuesta de este sector extractivo por potenciar todos los aspectos económicos, sociales y medioambientales que crean valor añadido para los ciudadanos, algo que tendrá su reflejo en los numerosos actos del congreso. También demuestran la necesidad de volver a compartir experiencias después de los dos años de pandemia.

Durante el congreso se ha celebrado una mesa sectorial con los directores generales de minas y energía de las diferentes comunidades autónomas para tratar la situación de la tramitación administrativa y definir una estrategia para la industria extractiva. “En un momento tan delicado, donde el Gobierno está planteando la nueva hoja de ruta para la industria, lamentablemente no hemos contado con la presencia de la administración de la Comunitat Valenciana”, ha señalado Custodio Monfort, presidente de Fiecova. También ha comentado que este congreso “es muy relevante ya que para el sector supone empezar de cero tras estos años tan convulsos. Pero no hemos perdido el interés por mostrar a la sociedad todos los objetivos de desarrollo sostenible que desde nuestra actividad estamos realizando. Tenemos ganas de trabajar y de que nuestras materias primas ayuden al desarrollo sostenible de nuestra sociedad”.

Hoy también se ha presentado Women in Mining, que bajo el título “El futuro se escribe con M”, ha surgido para visibilizar a las mujeres en la industria extractiva. En este sentido, Ana Barella, moderadora del acto, ha presentado a cuatro mujeres que han contado sus testimonios personales como profesionales vinculadas con la minería. En este sentido, María Belarmina Díaz, directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias, ha señalado que “todo lo que hace Women in Mining es especial y es muy importante ese papel que juega para promover la presencia de mujeres dentro de un mundo, que, hasta ahora, todos somos conscientes que ha estado más dominado por la parte masculina. Mi experiencia dentro del mundo de la minería es positiva ya que yo soy una enamorada de la profesión. Si he tenido alguna dificultad en el camino la he conseguido superar ya que todas tenemos la fortaleza y la capacidad. Tenemos que animar a las niñas a que hagan carreras STEM ya que todavía no existe un porcentaje suficiente, solo el 20% de las mujeres estudian estas carreras”.