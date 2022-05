JBH Financial Group SL desarrolla una colección NFT para operar en Opensea.io

Desde principios de 2020 la empresa JBH Financial Group SL está desarrollando una colección de 10.000 NFTs para la plataforma de Opensea.io con tecnología 3D, Blockchain y Smart Contract Desde principios de 2020 la empresa JBH Financial Group SL está desarrollando una colección de 10.000 NFTs para la plataforma de Opensea.io con tecnología 3D, Blockchain y Smart Contract.

Los NFTs o tokens no fungibles, son una clase de activos digitales que se almacenan y manejan dentro de una cadena de bloques (blockchain).

¿Qué características tienen los NFTS?

Al contrario que ocurre con las criptodivisas, los NFTs no se pueden intercambiar entre sí, ya que no hay dos NFTs iguales. Además, los NFTS reúnen otras características:

• Extrañamente únicos: estos activos tienen muchas analogías con las obras de arte. De las cuales es posible que haya copias, pero sólo el propietario puede verificar si es el propietario único y real de la obra original.

• Indivisibles: a diferencia de las criptodivisas, los NFT no se pueden dividir en partes más pequeñas, y tienen un valor completo como entidad o token completo, sin más.

• Indestructibles: los datos de un NFT se almacenan en la cadena de bloques a través de un contrato inteligente (Smart Contract), lo que hace que no se puedan destruir, eliminar o replicar.

• Propiedad absoluta: a diferencia de la música o el cine, si compras uno de estos bienes su propiedad es completamente tuya. No compras una licencia para ver una película o escuchar una canción. Sino que este bien intangible es completamente tuyo.

• Verificable: la cadena de bloques hace posible verificar algo que es más complejo demostrar o certificar con temas como el coleccionismo de arte o sellos.

¿Cómo ganar dinero con los NFTS?

Hay varias formas para ganar dinero con los NFTs, entre ellas destacamos las 3 más comunes:

STAKING

El staking es la principal ventaja cuando se combinan NFT con finanzas descentralizadas (DeFi). Probablemente ya sepa que puede generar un interés ventajoso, llamado rendimiento, si hace staking con sus criptoactivos. Afortunadamente, el staking ya no es una característica reservada para las criptomonedas, y los NFT también pueden ser staked para generar un ingreso pasivo. El staking se refiere a bloquear sus activos digitales durante ciertos períodos de tiempo, a cambio de una recompensa.

Algunas plataformas le permiten usar una variedad de NFT. Otros requieren que compre NFT nativos para ser elegible para recompensas de tokens de staking. Estos tokens generalmente se denominan tokens de utilidad nativos. WayBank es una de las plataformas de Staking para NFTs, aunque hay otras como Kira Network, NFTX, Splinterlands y Only1 entre otras.

FLIPPING

El Flipping de NFT consiste en comprar un NFT cuando el proyecto es nuevo, generalmente durante la fase de acuñación, y luego venderlo a un precio mucho más alto cuando el proyecto está en su fase de lanzamiento y la compañía empieza a realizar el Marketing para promocionarlo.

Básicamente es como comprar un piso sobre planos y venderlo cuando está finalizado.

El proyecto de JBH Financial Group SL llamado en Opensea.io FalCoin by JBH se encuentra actualmente en la fase FLIPPING.

REGALÍAS

Las Regalías son unas comisiones que se reciben cada vez que se vende un NFT en el mercado y suelen variar del 1% hasta el 10% del precio de venta. Esto significa que puede obtener ingresos pasivos después de vender su NFT por primera vez.

Esto le permite mantener una parte del precio de venta del NFT de forma indefinida.

Todo el proceso de obtención de regalías de NFT es fácil y no requiere ninguna experiencia adicional. Todo se hace desde la interfaz del marketplace NFT.

Siempre debe asegurarse de invertir en lo correcto, realizar su propio estudio y asesorarse con expertos en la materia.

Siempre debe asegurarse de invertir en lo correcto, realizar su propio estudio y asesorarse con expertos en la materia.