Pampa Bay desembarca en España

jueves, 26 de mayo de 2022, 10:56 h (CET)

La empresa americana que ha revolucionado la industria de la porcelana llega al mercado español para seguir marcando tendencia con la exclusiva terminación de sus artículos. Las piezas del catálogo de Pampa Bay han sido minuciosamente diseñadas para adaptarse al estilo de vida actual, combinando la elegancia y los atributos del titanio con la belleza de la porcelana blanca de alta cocción.

Las exclusivas colecciones de Pampa Bay Únicos en su combinación de materiales y en su diseño llamativo, los productos de Pampa Bay -fabricados en porcelana sometida a altas temperaturas y con una terminación en titanio dorado y plateado que le da un aspecto único- destacan porque son aptos para alimentos, lavavajillas, congelador y horno hasta 250 ºC y, además, son resistentes a las manchas y no pierden el brillo ni se rayan.

Las exclusivas colecciones de Pampa Bay incluyen piezas como fuentes, copetineros, bowls, bandejas, ensaladeras y aceituneros.

Los mejores materiales en todos sus productos Pampa Bay llega al mercado español con artículos exclusivos, realizados en porcelana de alta cocción con una original terminación en titanio.

La porcelana es una arcilla blanca que se utiliza para elementos funcionales como platos, bowls y fuentes. Se cuece a temperaturas superiores a los 1200 °C. El cuerpo vitrifica durante la cocción, dando como resultado una superficie muy lisa y no absorbente. Todos los artículos de Pampa Bay están libres de plomo u otros metales pesados.

Por su parte, el titanio es un metal brillante y resistente a la corrosión en condiciones que suelen ser problemáticas para materiales como la plata, el aluminio y el cobre. También es muy ligero y resistente, con la relación resistencia/densidad más alta de cualquier elemento metálico.

Además de ser delicadas y hermosas, sus piezas son funcionales y útiles: son seguras para usar en el refrigerador o el congelador y son aptas para horno a 250 °C. Por todo ello, los diseños de Pampa Bay son irresistibles, únicos y de alta calidad. Todos los interesados en sus productos pueden ponerse en contacto con la compañía a través de la página web de Pampa Bay, teléfono, WhatsApp o por correo electrónico (info@pampabay.es).



