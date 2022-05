Las ventajas de aplicar suelos de imitación de madera

Al decidirse por decorar con pisos de madera, puede que haya factores externos que no permitan utilizar el material de la manera deseada. El clima, la humedad, no disponer de tiempo para su mantenimiento o los largos periodos de instalación hacen que colocar pisos de madera natural no sea la mejor opción.

Sin embargo, una de las tendencias actuales en revestimientos de pisos son piezas que imitan los colores, diseños y estructuras de la madera. Estos además ofrecen algunas ventajas con respecto a la resistencia, la durabilidad y el ahorro.

Por lo antes mencionado, Unimat ha creado su propia línea de pisos de imitación de madera con versiones adaptadas a gimnasios, teatros, oficinas y el hogar.

Ventajas que ofrece el uso de pisos imitación madera La madera es un material bastante delicado que suele dañarse fácilmente. Sobre todo en aquellas áreas donde transitan muchas personas o hay objetos en movimiento. Con los pisos de imitación de madera ocurre lo contrario, debido a que son fabricados con materiales más resistentes al desgaste. Por lo tanto, la modificación o deterioro que sufren es extremamente lenta e imperceptible. Esta ventaja es particularmente importante porque permite tener un piso de alto impacto, incluso en áreas públicas o comerciales con gran tráfico.

Otra de las ventajas más destacadas de los pisos de imitación de madera, con respecto a los naturales, es el coste. Estos primeros son considerablemente más económicos. Esto también es aplicable al mantenimiento de ambas alternativas. Esto quiere decir que, a diferencia de los pisos de madera natural, los pisos de imitación de parquet no requieren barnices, aceites, ceras o pulirlo. Por lo tanto, el ahorro en mantenimiento es muy significativo.

Pisos imitación madera de alta calidad de la mano de Unimat Con más de 20 años ofreciendo a sus clientes productos innovadores de alta calidad, Unimat ha lanzado dos líneas de pisos de imitación de madera.

En primer lugar, la línea Capri está especialmente diseñada para oficinas y para el hogar. Se centra en pisos conformados por losetas rectangulares que imitan de manera perfecta a la madera. Sus acabados de alta calidad dan la sensación completa de estar frente a un piso de madera real, pero con la posibilidad de disfrutar las ventajas del material sintético.

Por otro lado, está la línea de pisos deportivos, la cual cuenta con dos tipos diferentes. Ambos están fabricados en PVC y son distribuidos. Se diferencian en que el primero posee solo una capa de vinilo con un diseño de madera. Son económicos, resistentes e ideales para practicar danza o para áreas de gimnasio que requieren un piso rígido. Mientras que el otro es más acolchado y es perfecto para salas de usos múltiples y actividades que requieran absorber impactos y evitar golpes.

Decidirse por los pisos de imitación de madera de Unimat es una alternativa que garantiza durabilidad, facilidad de mantenimiento y aporta un excelente aspecto estético.