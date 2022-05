Fabio Gómez presenta su nuevo sencillo "Líbrame" Comunicae

jueves, 26 de mayo de 2022, 13:46 h (CET) Nadie pierde a nadie, porque nadie es dueño de nadie". Y esta es la verdadera experiencia de la libertad: tener lo más importante del mundo sin poseerlo La mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz contigo mismo, porque solo así el compañerismo será una elección y no una necesidad. El amor a menudo se malinterpreta: la frase representativa no debe ser "Necesito tu presencia en mi vida", sino más bien "Elijo tu presencia en mi vida". Evitar los sentimientos de necesidad y posesión ayudará a vivir en paz y libertad con uno mismo, Aprendiendo a estar solos es una gran ventaja y un pequeño triunfo.

El tema “Líbrame” del cantautor ítalo español Fabio Gómez explica lo que quiere decir amar sin asfixiar la identidad de tu compañero o salir de situaciones ambiguas como en los casos de relaciones con amantes a donde los sueños no encuentran un cielo limpio para despejar.

La canción se estrenó de forma exclusiva en todas las emisoras de radio el 18 de Mayo, y ya está disponible para el público en todas las plataformas de streaming y venta digital a partir del 19 de Mayo.

“Líbrame” es una adaptación a versión latina de la canción “Let Me Be”, por parte de Mila Ortiz, que ha trabajado con muchos artistas internacionales como Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli y muchos más. La producción internacional se compone de una producción artística entre el continente europeo y americano Marco Zangirolami productor artístico y curador de esta producción junto a Mila Ortiz y Peggy Johnson.

El videoclip, que se estrenó el pasado 19 de Mayo, ha sido filmado en la ciudad de Nueva York, y habla de historias y relaciones que están en un punto de no retorno, donde hay que escoger, entre quedarse para dar un cambio o irse para revolucionar sus propias vidas.

“Y fue cuando estaba cayendo, que abrí mis alas y aprendí a volar. Sueña tu vida , vive tus sueños”.

El cantautor ítalo-español Fabio Gómez nació en Berna, Suiza. Comenzó su carrera musical en el coro Amazing Grace Gospel. Asistió a seminarios del Nuevo Evangelio en Chicago, EE. UU. y participó en la prestigiosa Academia Sanremo.



En 2016 lanzó «Niente è Impossibile», un álbum que contiene 7 canciones, todas escritas por el propio artista. En 2020 conoció a Marco Zangirolami, un productor que marca tendencia en la escena musical italiana. Juntos decidieron producir un disco internacional junto a Peggy Johnson y Mila Ortiz. Fabio decidió adelantar el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘OVER’, donde habla de cómo superar un período difícil y salir mucho más fuertes. “OVER” es también el nombre del álbum que verá la luz próximamente, con canciones en inglés, italiano y español. El videoclip fue filmado íntegramente en Nueva York y se lanzó en todas las plataformas musicales del mundo, así como en YouTube. La versión Dance “Rainbow Remix” está actualmente disponible en todas las tiendas web, al igual que la versión chill-out, “Monte Carlo Mix”. “SIEMPRE”, la versión en español de “Over” se lanzó en mayo de 2021 en América Latina, y la gira de medios de Fabio tocó varios países, incluido Estados Unidos, en particular Miami y San Francisco. El sencillo sonó en todas las radios de Venezuela así como en la TV nacional por TELEVEN, para luego sonar en todo México, Colombia, Argentina y Uruguay. El video de “Siempre” ha tenido más de UN MILLÓN de reproducciones en Youtube.www.fabiogomez.com

