Una empresa de Blanes está desarrollando un nuevo proyecto NFT para integrarlo en el Metaverso

jueves, 26 de mayo de 2022, 13:30 h (CET) JBH Financial Group SL es una pequeña empresa de Blanes (GI), de reciente creación, pero con un gran futuro por delante. Actualmente están desarrollando uno de los proyectos más importantes de España en NFTs por su valor en el mercado de Oppensea.io. Este valor se mide con el volumen de transacciones realizadas llegando ya a más de 3 Millones de euros en tan solo 11 meses El NFT o token no fungible es un elemento virtual criptográfico que representa algo único. A diferencia de las criptomonedas, que se replican e intercambian de forma idéntica, el NFT es único, indivisible y transferible. Por lo demás, esta tecnología basada en blockchain se puede aplicar al arte, a los videojuegos, al metaverso y demás mundos virtuales y a toda clase de contenido como música o cine.

Su proyecto se basa en una colección de 10.000 NFTs representados por un Alcón al estilo Cartoon en 3D. Con un precio de salida de 0,25 Ethereum (aprox. 420 € al precio actual del ETH), por cada 1.000 unidades vendidas el precio se duplica automáticamente, consiguiendo revalorizar los NFT de sus clientes de forma exponencial.

Al igual que la colección de Bored Ape Yacht Club, que ha pasado a vender desde 0,1 ETH hace tan solo un año a los 91 ETH hoy en día, la colección de JBH Financial Group SL ha conseguido vender en pocos meses 1 NFT por 150 ETH gracias al proyecto que gestiona con esta colección llamada FalCoin.

Esta compañía está creciendo muy rápidamente gracias a las Criptomonedas y los NFTs aplicando tecnologías Blockchain innovadoras que los hacen rentables en un tiempo relativamente corto.

Las características de estos NFTs están relacionadas con su grado de programabilidad que es un 100%. Con el conocimiento necesario se puede generar un contrato inteligente e insertar varios metadatos que harán de ese token no fungible una pieza única e irrepetible, lo que permite generar contratos que se autoejecutan y liquidan parte de los Ethereum generados de forma periódica, consiguiendo rentabilizar la compra del NFT en pocos meses.

Si se quiere saber más sobre este proyecto es posible contactar con JBH llamando al teléfono 972 354774 o desde su web www.jbhfinancialgroup.com

