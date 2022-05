El rol de las Fintech dentro de la industria Software: claves del éxito en su Transformación Digital Comunicae

jueves, 26 de mayo de 2022, 13:38 h (CET) Del 14 al 16 de junio tendrá lugar el Digital Enterprise Show, evento nacional digital de referencia donde acudirán empresas de todo Europa. Afterbanks Arcopay intervendrá junto a Sage en uno de los tracks del evento para explicar el caso de éxito conjunto La industria del software, en todas sus variantes, ha ido evolucionando de manera exponencial en los últimos años. La alta demanda de perfiles técnicos para el desarrollo de nuevas tecnologías que hagan posibles nuevas líneas de negocio, conseguir una optimización de los recursos empresariales y establecer estrategias innovadoras para conseguir un valor diferenciador, hacen que el sector del software se coloque en el epicentro del mercado actual sin duda alguna.

La importancia de contar con proveedores de referencia para conseguir esa automatización y eficacia dentro de los procesos ya establecidos de las compañías de software para completar la transformación digital de millones de compañías, hacen que surjan proyectos y casos de uso exitosos como el ejecutado por la Fintech Afterbanks Arcopay junto a su socio líder en el sector Software, Sage.

El próximo 14 de junio, el Digital Enterprise Show acogerá una intervención muy esperada por todos aquellos que quieran saber más sobre optimización, automatización, innovación y estrategia para escalar sus negocios gracias a las nuevas tecnologías para generar modelos de negocio maduros y líderes dentro del mercado. David Lozano (Director General de Afterbanks Arcopay) y Fernando Merino (Product Marketing Manager, XRT & Banking Sage), serán los encargados de explicar el caso de éxito conjunto vivido en los últimos años y los futuros retos a los que se enfrentan.

“Nuestra colaboración con SAGE ha resultado en una mejora en la eficiencia de decenas de miles de empresas, que antes invertían tiempo en conectar manualmente con cada uno de sus bancos y ahora ven sus saldos y transacciones bancarias actualizados diariamente en su ERP. En la presentación del DES hablaremos de cómo fue este proyecto y qué nuevas posibilidades nos ofrecen las soluciones de Open Banking basadas en PSD2”, señala David Lozano.

Para Fernando Merino, "la integración de Afterbanks en las soluciones de Sage nos ha permitido potenciar nuestro servicio Bank Feeds de Comunicación bancaria y ofrecer a despachos, autónomos y departamentos financieros la posibilidad de poder tener un control total y en tiempo real sobre el estado de las cuentas y los movimientos bancarios. Sage ha confiado en Afterbanks por sus máximos estándares de fiabilidad, seguridad y disponibilidad de servicio".

Acerca de Afterbanks Arcopay

Pertenecientes a Minsait Payments, Arcopay es una Entidad de Pago autorizada por el Banco de España y Afterbanks Ltd. es una Entidad de Pago autorizada por la Financial Conduct Authority en Reino Unido. Su tecnología (API) permite extraer y agregar datos bancarios e iniciar pagos entre cualquier banco de España, Italia, Grecia, Portugal, México y Argentina.

Acerca de Sage

Sage contribuye a derribar aquellas barreras que impiden prosperar a personas y empresas. Los clientes confían en sus soluciones de contabilidad y facturación, recursos humanos y nómina para hacer que sus negocios sean más prósperos. Al digitalizar los procesos y las relaciones con los clientes, proveedores, empleados, entidades bancarias y gobiernos conectamos a las pymes, eliminando fricciones y brindando información de alto valor añadido.

