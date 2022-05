Urban Poke afianza su liderazgo en el sector de comida saludable con otra apertura más en la capital Comunicae

jueves, 26 de mayo de 2022, 11:26 h (CET) La franquicia en tendencia Urban Poke fortalece su trayectoria en Madrid, su ciudad natal, siendo el decimosexto local que apertura en 2022, con cinco más en construcción. La marca además es la enseña de pokes mejor valorada en España, según Google Sin precedentes en un sector competitivo en auge, los precursores de un nuevo formato de franquicia joven y versátil se ponen a la cabeza del mercado de Pokes. Su progresión es digna de elogio ya que es, de las pocas marcas en la actualidad, que no deja de crecer y encima lo hace a un ritmo vertiginoso.

La nueva apertura se debe a que, una vez más, la marca ha puesto a disposición de inversores y emprendedores un concepto rompedor con claras diferencias respecto a marcas competidoras. El decimosexto local que abre en menos de año y medio de desarrollo en franquicia, muestra el consolidado e innovador equipo que consolida Urban Poke. Tal y como apunta el CEO Eusebio Aguilera, “no buscamos a franquiciados con experiencia en el sector de la restauración, si no futuros partners que compartan los principales valores de nuestra marca: implicación, responsabilidad, comunicación y espíritu emprendedor”.

El consumo de Poke se ha convertido en un hábito extendido, con más adeptos día tras días, lo que ha favorecido el crecimiento de algunos modelos de franquicia que han aprovechado esta tendencia para diferenciarse con una estructura empresarial solvente, flexible para cada emprendedor y con una oferta gastronómica asequible y de calidad como es el caso de Urban Poke, que en poco más de un año de puesta en marcha han adquirido un ratio de aperturas progresivo e histórico.

El nuevo local inaugurado en la zona sur de Madrid, Coslada, contará con una oferta de servicios amplia y atractiva, reuniendo 140 m2 distribuidos en un local diáfano más terraza con capacidad para 40 comensales, donde los clientes podrán degustar sus famosos pokes, así como sus icónicos postres (tarta de oreo, mouse de pistacho, tres leches…) en el propio local ubicado en el Parque Comercial Plaza Coslada ubicado en la Avenida José Garate, nº 3, o pedirlo a través del servicio de Take Away y delivery que propone el nuevo franquiciado.

Desde la central auguran la buena acogida que este establecimiento está teniendo, dada la escasa competencia de oferta de comida saludable, el rango de precios, y la calidad y actualización de su oferta gastronómica.

Asimismo, este local es el pionero en la introducción de “Pokesito” el nuevo robot que incorpora la marca, cuyo objetivo es el de “afianzar y garantizar la experiencia de nuestros clientes, con un servicio más rápido y cómodo para los mismos, haciendo que Pokesito les pueda llevar su pedido a la mesa.”

El apoyo constante que se le brinda a los franquiciados es fundamental para el posicionamiento de la marca franquiciadora. Eusebio Aguilera, destaca el compromiso y consiguiente repercusión que ha tenido para la marca esta filosofía “Nuestros franquiciados estarán acompañados en todo momento: durante la ejecución del proyecto, la formación de sus empleados, así como la apertura del mismo para controlar el negocio. Y una vez abierto, le damos el mismo acompañamiento, con sus primeros pedidos, gestión del personal, contratación, etc.”

Los establecimientos de Urban Poke continúan su imparable expansión en franquicia, con el objetivo de finalizar el año por encima de los 30 establecimiento, lo cual reporta todo un hito en tan sólo dos años de vida, consolidándose como toda una garantía, no habiéndose cerrado ni una sola de las aperturas desde el inicio.

