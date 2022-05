Última semana para votar a la comunidad autónoma más seductora en la competición 'Un País de Seductores' Comunicae

jueves, 26 de mayo de 2022, 08:02 h (CET) La campaña de Teka 'Un país de seductores' está dando mucho que hablar a lo largo y ancho del mapa de España. La web unpaisdeseductores.com lleva menos de dos semanas en activo y ya se han contabilizado más de 10 millones de votos Algunos rostros conocidos como Melendi, Dani Rovira, Eva Hache, Santi Millán, Edu Galán, Lara Álvarez, Marlon e incluso Adrián Barbón, actual Presidente del Principado de Asturias, también se han hecho eco de la campaña para apoyar a sus artistas preferidos y, por supuesto, sus regiones.

También han participado en la campaña influencers como Xurxo Carreño, Alvaro Casares y Nachter a través de SoyelhermanoMediano, que han contribuido con sus contenidos en redes sociales para que sus respectivas regiones obtuvieran el máximo número de votos posible.

Desde el inicio de la competición se empezó a descubrir a los grandes favoritos del ranking. El dúo Gomaespuma y su inconfundible humor, que representan a los madrileños en esta competición, son los que más puntos tienen hasta el momento: más de 1.300.000 puntos. Les siguen los cántabros y los andaluces, representados por Bustamante y los gaditanos Andy y Lucas respectivamente, que también han conseguido una gran participación por parte de sus paisanos.

Como en toda competición, alguien tiene que ocupar los últimos puestos del ranking. En esta ocasión, son el valenciano Antonio Castelo y la navarra Virginia Riezu, los que tendrán que seguir animando a sus paisanos para remontar y escalar unas posiciones.

Otros artistas, como Pablo Chiapella o Susi Caramelo, que han participado como representantes de Castilla-La Mancha y Cataluña, deberán dar un último empujón para movilizar el voto de sus comunidades si quieren colarse en el top 5 del ranking. Por otro lado, la cantante extremeña Soraya Arnelas y el humorista gallego David Amor se encuentran en los puestos 8 y 9 del ranking tras una gran implicación en redes sociales.

En unpaisdeseductores.com, se puede descubrir todo el contenido de la competición: el vídeo de cada comunidad, las entrevistas, contenido extra (con la participación de dos invitados muy especiales) y, cómo no, las posiciones en el ranking. Las casi 8.500.000 visualizaciones, 300.000 “likes”, 12.000 comentarios y alrededor de 10.000 compartidos prueban que en España se tienen ganas de conocer quiénes son realmente los más seductores.

Eso sí, hay que darse prisa en votar, ya que la competición se cerrará el 31 de mayo.

¿Qué hacer para ayudar a una comunidad autónoma a subir de posición?

Así de sencillo: interactuar con su contenido. Cada visualización contará 1 voto; cada “like”, 10 votos; cada comentario, 50 votos; y cada vez que se comparta, 100 votos. Pero no queda ahí, para darle un impulso feroz, se puede crear una versión propia del spot, que sumará 1.000 votos.

"Aunque todavía ninguno puede cantar victoria, lo que sí sabemos es que, en esta competición, la diversión está servida".

Participar en el juego definitivo de la seducción: ‘Un país de seductores’.

Entrar, disfrutar, compartir y repetir, en unpaisdeseductores.com

Vídeos

Un País de Seductores



