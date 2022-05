Seis consejos para cuidar la comunicación de pareja Es recomendable practicar la escucha activa, la paciencia, la asertividad y la empatía Redacción

jueves, 26 de mayo de 2022, 09:21 h (CET) La comunicación positiva es esencial en las diferentes etapas que componen una historia de amor. ¿Cómo nutrir el diálogo, la cercanía y la comprensión? ¡Te damos las claves para fortalecer la inteligencia emocional!

1. Escucha con atención

2. Haz menos suposiciones

Las interpretaciones que están basadas en supuestos que no han sido contrastados pueden distanciar a la pareja. Las preguntas abiertas, por el contrario, unen a los enamorados en torno a un mismo diálogo. El intercambio de interrogantes y respuestas crea un espacio de confianza y retroalimentación.

3. Recuerda que el silencio tiene un gran valor

El diálogo de pareja no solo se centra en el mensaje hablado, sino también en el lenguaje corporal y en el silencio. De hecho, aquellos instantes que están acompañados por la ausencia de palabras invitan a la reflexión. Por ello, es importante respetar el turno en el diálogo para que el interlocutor se tome el espacio necesario para reflexionar sobre su respuesta.

4. Comparte tus emociones y sentimientos

Hablar sobre determinados hechos en una relación de pareja implica poner el acento, también, en las vivencias. Es decir, en cómo ha experimentado cada uno la situación. La calidad del diálogo mejora cuando ambos comparten información sobre sus emociones y sentimientos. De este modo, el emisor hace partícipe al interlocutor de cómo se siente. Por otra parte, alimenta la empatía necesaria para entender otro punto de vista.

5. Acepta las diferencias

El diálogo de pareja pone de manifiesto las coincidencias, pero también las diferencias. Los desacuerdos no son negativos. Dos personas que se quieren bien tienen la oportunidad de utilizar recursos y herramientas para llegar a acuerdos. La negociación es un proceso esencial para tomar decisiones en torno a objetivos comunes. En el diálogo de pareja hay espacio para hablar desde el “yo” y también desde el “nosotros”.

6. Utiliza palabras poderosas

Existen conceptos que tienen un significado muy valioso en la rutina cotidiana. Las palabras y gestos de gratitud, por ejemplo, fortalecen el vínculo de pareja. Ponen el acento en los aspectos positivos de la relación. Además, crean una convivencia agradable. Existen otras palabras que abren puertas en la rutina cotidiana. Es recomendable verbalizar el sentimiento del amor a través del “te quiero” (incluso cuando tu pareja sabe que le amas).

En definitiva, la comunicación positiva es uno de los ingredientes más importantes en una relación de pareja. Por ello, es recomendable practicar la escucha activa, la paciencia, la asertividad y la empatía.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.