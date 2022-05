La revolución de la nutrición deportiva gracias a INDYA

La mayoría de los nutricionistas fundamentan sus consultas de asesoría nutricional en aspectos genéricos o teóricos, basados en más o menos evidencia. Sin embargo, cada persona es un mundo, la vida de un deportista amateur cambia todo el rato y, por desgracia, no hay un nutricionista 24/7 al lado de cada persona.

En la actualidad, cuando la tecnología juega un papel fundamental para la mayoría de las cosas, ha llegado el momento de hacer uso de sus beneficios para iniciar la era de la revolución de la nutrición deportiva.

En ese sentido, ha nacido INDYA, una app que ayuda a los deportistas a mejorar su rendimiento a través de una planificación nutricional adaptada a sus necesidades, haciendo uso de la tecnología para recoger datos específicos y readaptar el plan de alimentación a su contexto actual.

Asesoría personalizada El equipo que trabaja en esta aplicación ha utilizado todo el conocimiento extraído en años de trabajo continuo con deportistas de élite y proyectos deportivos de máxima exigencia como Fórmula 1 o Moto GP. Por esta razón, hoy en día, utilizan recursos tecnológicos para obtener datos precisos de los deportistas amateurs y, en función de ello y de los cambios que se generen, indicar la alimentación óptima para cada uno.

En los próximos meses, pretenden integrar toda una batería de sensores que permitirán cuantificar los biodatos en tiempo real sobre lo que realmente ocurre en el cuerpo, ajustándose aún más a cada caso de forma personalizada.

El algoritmo de INDYA será capaz de crear modelos predictivos que permiten al atleta ajustar su plan de nutrición en el momento que lo requiera, haciendo que el plan se adapte al ritmo de vida del deportista. Además, con el uso de esta tecnología se crea un clúster único por cada atleta que permitirá entender de qué forma impacta lo que está comiendo en su rendimiento deportivo.

Marcando un precedente en la nutrición deportiva Hoy en día, existen varias apps que recogen datos de los deportistas. Sin embargo, no existe ninguna que reúna los datos precisos del deportista amateur para diseñar un plan de alimentación tan detallado con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo. Se calcula hasta el café con bebida de soja que se suele tomar en los almuerzos.

INDYA abriría una puerta a un nuevo paradigma de nutrición a través de un sistema de ultrapersonalización que calcula las necesidades nutricionales que necesitas y las convierte en las recetas que quieres. Pronto, esta plataforma tecnológica será capaz de aplicar los cambios nutricionales en tiempo real. Una especie de Google Maps de la nutrición deportiva, que ante cualquier cambio en tu vida, redirigirá el plan hacia el objetivo.

Con esta herramienta, que actualmente ya consigue aumentar el rendimiento deportivo a través de la alimentación, se podrá analizar los resultados obtenidos, encontrar patrones de éxito y tener una visión holística de lo que se ha logrado. Si al usuario no le apetece alguna receta de su plan de nutrición, no tiene los ingredientes para su preparación o no tiene mucho tiempo para cocinar, INDYA mostrará todas las alternativas con las mismas calorías y la misma distribución de los macronutrientes que necesita en ese bloque de comida para lograr su objetivo.