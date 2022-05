1819 Art Gallery, la galería de arte online que visibiliza a artistas emergentes Emprendedores de Hoy

El posicionamiento de nuevos trabajos o estilos artísticos suele ser algo difícil de conseguir, ya que las plataformas más reconocidas de exhibición no siempre dan acceso a artistas emergentes. Llegar a las grandes galerías o a los medios especializados puede ser difícil para los artistas que, pese a la calidad de su trabajo, carecen aún de renombre, lo que los obliga a recurrir a los medios digitales para buscar visibilidad.

Esta situación es la que ha motivado a 1819 Art Gallery a desarrollar el Programa Anual de Posicionamiento en el Mundo del Arte, una galería de arte online que materializa los esfuerzos realizados durante más de cuatro años, con el objetivo de exponer y promocionar el trabajo de artistas alrededor de todo el mundo.

Una plataforma con herramientas para promocionar artistas Los medios digitales pueden ser una herramienta de promoción efectiva para muchos artistas, pero limitar esta promoción a las redes sociales difícilmente alcanzará los objetivos esperados. Es necesaria una estrategia amplia y diversificada para obtener una verdadera visibilidad, con herramientas como catálogos de artistas y sus obras, videoreportajes de su trabajo, artículos en revistas de arte y, sobre todo, exposiciones de arte en espacios que visibilicen su obra frente al público en general y los consumidores de arte en particular.

Con este objetivo en cuenta, 1819 Art Gallery ha puesto en marcha este Programa Anual de Posicionamiento, en el cual, los artistas pueden poner sus obras en exhibición ante el mercado internacional, mediante una plataforma online que ofrece a cada usuario una opción promocional personalizada e individual, con las herramientas que mejor encajen para visibilizar sus trabajos.

En poco más de tres años, esta plataforma ha conseguido presencia en 35 países, donde ha promocionado el trabajo de casi 500 artistas, como pintores, fotógrafos o escultores.

Diversas voces que aportan soluciones a las necesidades del mundo artístico El Programa Anual de Posicionamiento en el Mundo del Arte es un esfuerzo desarrollado por múltiples actores, involucrados de diversas formas en el circuito de creación y comercialización del arte, con el objetivo de aportar soluciones efectivas a los problemas estructurales que dificultan la visibilización de los artistas. Artistas, galeristas, coleccionistas, comisarios y críticos de arte, entre otros, han aportado sus criterios y perspectivas para optimizar esta propuesta según su visión de las necesidades en el mundo del arte.

El resultado es una plataforma con amplia presencia en el mercado internacional, donde los artistas reciben la mayor parte de los beneficios por la venta de sus obras y cuentan, además, con las herramientas y asistencia recurrente para mejorar su portafolio, potenciar su currículum artístico y, en general, alcanzar la visibilidad y reconocimiento que su trabajo se merece, tanto en el ámbito artístico como económico.



