El poder de la imagen cuando se vende una casa, por GUK Asesores Inmobiliarios Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Una buena imagen siempre influye positivamente en cualquier mente. Para quienes están en la búsqueda de una propiedad para comprar, la primera impresión que tienen de los espacios es determinante para tomar su decisión. Por esta razón, se deben aplicar técnicas para mejorar los espacios internos estéticamente.

De esto se encarga el home staging, una estrategia de marketing que se ha dado a conocer desde los Estados Unidos con la intención de presentar a los clientes un inmueble haciéndolo más llamativo para la compra.

En GUK Asesores Inmobiliarios tienen una larga experiencia en servicios de home staging en Donostia (San Sebastián), para mejorar la estética de las propiedades y, así, ampliar el rango de potenciales compradores.

La importancia de la imagen de un inmueble para venderlo Cuando se toma la decisión de comprar una propiedad, lo primero que hace el interesado es emprender la búsqueda a través de internet. La importancia de dar una buena imagen a la hora de vender es muy grande, ya que por esta vía lo primero que se evalúa es cómo se ve y, para ello, se deben crear espacios neutrales a nivel estético que deben ser capturados en fotografías con calidad profesional.

Numerosos estudios afirman que con la primera impresión visual que un potencial comprador tenga del inmueble se determina, de forma inconsciente, si la propiedad gusta o no. Un espacio estéticamente cuidado incrementa la cantidad de visitas a un anuncio publicado por la web en un 30 % y el período de venta no supera los 29 días, por ello, la aplicación del home staging se ha convertido en una estrategia de marketing que garantiza el éxito de la venta de cualquier propiedad, a un mejor precio y en menor tiempo.

Aplicar el home staging con éxito En GUK Asesores Inmobiliarios aplican el home staging como una estrategia de revalorización de las propiedades, mejorándolas estéticamente con elementos decorativos y fotografías profesionales para lograr una venta exitosa en el menor tiempo posible. Con muchos años de experiencia en este sector, han logrado concretar con efectividad la venta de numerosas propiedades gracias a la aplicación de estas estrategias, ya que son conocedores de las claves para hacer que sus inmuebles destaquen sobre el resto.

Esta agencia dispone de un almacén interno con mobiliario temporal para mejorar los espacios internos a nivel estético, tanto en propiedades habitadas como desocupadas.

Quienes se encargan de la venta de los inmuebles son conocedores de métodos de venta acorde con el medio online y offline, haciendo uso de elementos que llamen la atención del cliente para concretar la compra cuánto antes. Para mayor información, en su página web se encuentran diversas formas de contacto vía telefónica, e-mail o a través de un formulario de consulta.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.