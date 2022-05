¿Qué es y cómo funciona un abogado de oficio? ¿Se puede tener un abogado de oficio para la Ley de la Segunda Oportunidad? Libertad Sin Deudas lo explica Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Según datos del Atlas Concursal de 2021 elaborado por el Consejo General de Economistas, los concursos de personas físicas aumentaron un 35 % en 2020 respecto a 2019, por lo que ya representan un 47 % del total. Este dato muestra cómo las personas físicas han sido las más vulnerables en la crisis económica que ha provocado la pandemia. En estas situaciones el asesoramiento de un abogado es fundamental para saber cómo solicitar la cancelación de las deudas si se cumplen los requisitos. Pero, ¿se puede conseguir un abogado de oficio?, ¿cómo funciona un abogado de oficio? Los expertos de Libertad Sin Deudas lo explican.

¿Qué es un abogado de oficio? Se puede definir al abogado de oficio como aquel abogado que presta asesoramiento jurídico a personas con recursos económicos reducidos para la defensa de sus intereses.

Para que el abogado de oficio sea gratuito, la persona que lo solicita debe tener derecho a la asistencia jurídica gratuita, para la cual se deben cumplir una serie de requisitos.

Límites económicos Por ejemplo, para tener derecho a un abogado de oficio en Madrid el límite, si se trata de una sola persona, es de 15.817,20 € anuales. El límite no se aplica en el caso de menores o personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de maltrato o situaciones de abuso.

Documentos Además, se deberá aportar una serie de documentación como fotocopia del DNI, libro de familia, cuatro últimas nóminas (o certificación de desempleado), vida laboral, certificado catastral si posee bienes inmuebles, etc.

Pasos para solicitar el beneficio de justicia gratuita El abogado de oficio se asigna por la administración pública, pero la persona que lo necesita deberá solicitarlo y seguir unos pasos.

Revisar requisitos Es importante comprobar que se cumplen las condiciones para el acceso a la justicia gratuita (carencia de recursos o pertenencia a un colectivo de los que hemos descrito).

Reunir documentación A continuación, se deberá reunir toda la documentación que se requiera para el caso concreto, tal y como se ha visto en el apartado anterior.

Presentar solicitud Finalmente, se debe presentar la solicitud. El órgano ante el que se presenta la solicitud depende del momento en el que se encuentre el juicio. Si el juicio no ha comenzado, la solicitud se debe presentar en el juzgado o en el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados más cercano al domicilio de la persona que solicita el abogado de oficio.

Si el juicio ha comenzado, el abogado de oficio se debe solicitar al juez. En este caso, también es recomendable solicitar la suspensión del procedimiento hasta que se asigne el abogado de oficio.

Designación de abogado de oficio Una vez presentada la solicitud ante el organismo que corresponda, se analizará y se asignará un abogado de oficio. Es importante tener en cuenta que la persona que solicita la justicia gratuita no elige a un abogado concreto, sino que se le designa entre los abogados que estén dentro del turno de oficio relativo al tipo de litigio del que se trate.

¿Se puede solicitar un abogado de oficio para el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad? Una de las preguntas más frecuentes en relación con las personas en situación de insolvencia, es si es posible solicitar un abogado de oficio para el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad.

La respuesta es que sí es posible solicitar un abogado de oficio para acogerse al mecanismo de la Segunda Oportunidad. Sin embargo, para obtener el beneficio de la justicia gratuita y que el abogado sea gratuito se deben cumplir los requisitos que se han visto anteriormente.

Actualmente, diversos colegios de abogados están creando un turno de oficio especializado en la Ley de Segunda Oportunidad. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Barcelona anunció en julio del año pasado la creación de un turno de oficio especializado en la Segunda Oportunidad. Por otro lado, diversos colegios de abogados y otras instituciones de formación están ofreciendo cursos o talleres enfocados a la formación de los abogados en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como consecuencia del anterior, las personas que se encuentren en una situación de insolvencia y quieren acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, pueden solicitar un abogado de oficio y obtener el beneficio de la justicia gratuita, siempre y cuando cumpla con los requisitos.



