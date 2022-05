Los cepillos MyOwn son eficientes y estéticos Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Un elemento fundamental para poder mantener una adecuada salud bucal es el cepillo de dientes. Usando este producto diariamente se eliminan bacterias, se evita la formación de sarro, se previenen caries y se mantiene la salud de las encías y el esmalte de los dientes.

Debido a la frecuencia de su uso, el cepillo de dientes es uno de los instrumentos de higiene bucal que más desgaste tiene, por lo tanto, su reemplazo debe ser constante. Ante esta realidad, el equipo de MyOwn se ha caracterizado por tener visión innovadora de cepillos de dientes que responden ante la necesidad de un modelo duradero, eficiente y estético.

Propiedades del cepillo de dientes MyOwn Uno de los aspectos que más destaca de este producto es su diseño completamente plano, por lo que se facilita el agarre y control del mismo. Asimismo, permite el máximo alcance dentro de la cavidad bucal. Estos productos cuentan con un mango ergonómico elaborado de plástico ABS 100 % reciclable. También disponen de un conjunto de cerdas de Tynex acomodadas en forma oval que proporciona seguridad durante el cepillado.

Asimismo, su filamento cuenta con una relación estable entre la rigidez y la flexibilidad, lo cual garantiza la limpieza y mantenimiento del esmalte bucal durante su uso, además de remover eficientemente las bacterias que se encuentran dentro de la boca. Su diseño también ha sido pensado para no causar incomodidad o dolor durante el cepillado de la lengua o de los dientes.

Gracias a la calidad de todos los materiales con los que son elaborados y la estructuración del cepillo, estos también destacan en el mercado por tener una vida útil superior al promedio de los cepillos convencionales, lo cual lo convierte, no solo en un producto ecológico, sino también económico y duradero.

Cepillos de dientes de alta calidad Los cepillos de dientes de MyOwn no solo ofrecen una correcta función para cepillarse los dientes, sino que también cuentan con diseños y modelos únicos en cada una de sus colecciones. Estos productos poseen estampados únicos como animal print, papel dorado, patrones de flores y brillos e, incluso, pintura de aspecto militar. Dentro de su página web, se pueden encontrar distintas colecciones que presentan una numerosa diversidad de modelos divertidos que hacen única la actividad del cepillado.

El precio de estos cepillos es de 9,90 € y la empresa ofrece envíos gratuitos a toda la península ibérica por compras a partir de los 19 €.

El cepillado es una actividad muy importante para mantener la salud dental y bucal de los individuos. Los nuevos diseños proporcionados por MyOwn responden ante la necesidad de una solución ecológica y rentable en el sector dental colaborando con el medioambiente y la sociedad.



