El software de Profiture mejora la rentabilidad de las asesorías

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:39 h (CET)

Cada día son más asesorías las que invierten tiempo y esfuerzo en avanzar en la digitalización de sus organizaciones, para poder asegurar su rentabilidad y ofrecer una gestión completa y adecuada a sus clientes. Para evitar que este sector se quede atrás en cuanto a herramientas tecnológicas, Profiture ha desarrollado un software que se encarga de proporcionar las mejores herramientas de gestión para despachos profesionales, brindando información de sus procesos en tiempo real.

Garantizar la rentabilidad en las asesorías En los procesos empresariales, muchas veces se orienta el esfuerzo y trabajo en aumentar la facturación, pero no tanto en la rentabilidad. La digitalización de las empresas ha traído consigo la optimización de las cargas laborales, mejorando el rendimiento de los recursos. Por esta razón, las asesorías deben tener completo conocimiento de las labores internas y externas que comprenden sus negocios.

Para mejorar la rentabilidad, se deben tomar decisiones acertadas con respecto a los recursos que se le dedican al cliente o el tiempo que se trabaja en cada gestión. De esta manera, se logra definir cuáles son los clientes más rentables y los trabajadores más eficientes. En este caso, el software de Profiture es un sistema en la nube diseñado para facilitar los procesos internos de estas compañías y disminuir el tiempo de trabajo, ya que se integra transparentemente con el ERP del despacho, y permite consultar la información directiva desde cualquier dispositivo, en cualquier momento.

Con estos datos, se puede adecuar un presupuesto acorde al tiempo de trabajo de cada empleado, así como a todos los recursos que se utilizan para prestar un servicio de calidad. Además, mientras se mantenga actualizado, el software brinda información a lo largo de todo el año, lo que permite atender cualquier desviación en el presupuesto y en la gestión empresarial.

Evolución digital del sistema de asesorías La tecnología está en el centro de los activos operativos de las empresas. Pero según establece el último estudio de mercado realizado por Anfix, este año, las compañías que se dedican a la asesoría deben continuar dando pasos hacia la digitalización, ya que este sector es, históricamente, uno de los últimos en acoplarse a las nuevas tecnologías.

Lo ideal es que el sistema sea capaz de proporcionar asesoramiento en tiempo real, pero la investigación arrojó que el 57 % de los profesionales encuestados no trabajaba con herramientas adecuadas para ofrecer este servicio. Esto hace que disminuya la rentabilidad de la compañía y que esté expuesta a desaparecer, con el paso de los años.

Es por ello que el sistema de gestión elaborado por Profiture es una opción que se vuelve imprescindible para asegurar la sostenibilidad del negocio, ya que evoluciona constantemente introduciendo las recomendaciones de los mejores despachos del país.



