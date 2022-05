¿Qué es la eliminación de cicatrices?, los servicios de láser en Clínica Tarrazo Emprendedores de Hoy

Tener cicatrices no supone impedimentos físicos ni riesgos para la salud, pero sí representa un problema estético. Dependiendo del tipo o en la parte donde se encuentre, estas marcas en la piel pueden causar inseguridades.

A menudo, se recurre al uso de cremas o tratamientos que fallan en su misión de eliminarlas. Sin embargo, en la Clínica Tarrazo, centro estético ubicado en Madrid, se han propuesto eliminar este tipo de problemas. Para ello, emplean tratamientos quirúrgicos, peelings, láser y bioestimulación.

Elección de tratamiento para la eliminación de cicatrices No existe un tratamiento general para eliminar cualquier cicatriz. La elección de este requiere un estudio previo de la zona afectada por parte de un personal especializado.

De acuerdo a dónde esté ubicada y al tipo de cicatriz se procede con un tratamiento o una combinación de ellos.

Algunas personas desarrollan cicatrices hipertróficas o queloides. Estas se caracterizan por ser abultadas y deformes. Pueden causar dolor o picazón a la persona afectada. Se dan debido a la degeneración del colágeno y son las causas más comunes de consulta para eliminación de cicatrices. Los procedimientos en estos casos se realizan tanto para descartar el daño estético como para mejorar los síntomas.

Sea cual sea el caso, en la Clínica Tarrazo cuentan con atención especializada y ofrecen una primera cita totalmente gratuita. Allí, el personal de salud realizará la evaluación y planteará el tratamiento dependiendo del área a mejorar y las expectativas del paciente.

Tratamiento de peeling y láser en la Clínica Tarrazo La Clínica Tarrazo cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo estético. La calidad e innovación son virtudes que caracterizan esta entidad. Su mayor objetivo es lograr el bienestar de sus pacientes buscando técnicas cada vez menos invasivas que brinden resultados positivos. Entre estos métodos se encuentran los tratamientos de peeling y láser para la eliminación de cicatrices.

El peeling sirve para suprimir manchas o cicatrices poco profundas, como las causadas por el acné. Consiste en un procedimiento que puede ser físico, químico o mecánico en el que se produce una leve quemadura en la piel. Generalmente, este tipo de tratamiento no precisa el uso de anestesia y sus primeros resultados pueden verse después de 24 a 72 horas.

El método de láser se utiliza en cicatrices más pronunciadas. Consiste en hacer pasar la luz del láser por la zona afectada, disminuyendo el daño en la epidermis. De este modo, se suavizan las irregularidades cutáneas y se minimiza de manera paulatina la presencia de cicatrices. Comúnmente, es necesario realizar varias sesiones para lograr mejores resultados.

El personal especializado de la Clínica Tarrazo dedica su mayor esfuerzo a alcanzar la satisfacción de sus clientes. Sus tratamientos para la eliminación de cicatrices son de calidad, siempre teniendo en cuenta los métodos y tecnologías más innovadores.



