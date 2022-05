Aspectos clave sobre el scent scaping, por Scent Emotions Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:22 h (CET)

En los últimos años, una de las tendencias más destacadas ha sido el scent scaping o diseño de aromas. El interiorismo es uno de los ámbitos de la decoración que se mantiene en continuos cambios.

Esta técnica decorativa hace referencia al arte de hacer uso de diferentes olores o fragancias no solo para diferenciar o separar algunos espacios, sino también para revivir emociones y sentimientos a través de este proceso.

Como expertos en la fabricación de polímeros integrados en fragancias, Scent Emotions explica todo lo relacionado con el diseño de aromas y cómo sus productos se adaptan a esta nueva tendencia decorativa en pleno auge.

Scent scaping: lo último en diseño de interiores De acuerdo a los especialistas, el diseño de aromas es una práctica frecuentemente aplicada en la industria turística. Los hoteles hacen uso de esta técnica decorativa desde hace tiempo para generar un ambiente atractivo y cómodo para sus clientes.

Sin embargo, el scent scaping ha pasado de los hoteles a ganar popularidad en otros sectores empresariales. Tiendas minoristas hasta casinos, e incluso centros de belleza, han adoptado esta nueva tendencia dando a sus visitantes la posibilidad de percibir un espacio agradable y que les genere tranquilidad, seguridad o relajación.

En el ámbito doméstico, el diseño de aromas también ha ganado gran notoriedad. Los expertos de Scent Emotions destacan que a raíz de la pandemia, este método de decoración se convirtió en una tendencia mundial, debido a la necesidad de las personas de convertir sus hogares en un espacio multiusos.

La importancia de establecer límites dentro de la vivienda durante el confinamiento, llevó a la población a zonificar los espacios mediante olores, permitiendo a las personas pasar del trabajo a la sala de estar o al dormitorio e identificar la utilidad de cada uno de los espacios dentro de la casa.

Aromas para cada estancia del hogar En función de la utilidad del scent scaping, los especialistas de Scent Emotions destacan los principales olores que pueden adaptarse a cada espacio del hogar y de qué manera pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo y comodidad de sus habitantes.

De acuerdo a estos expertos, los aromas cítricos como el limón son la opción ideal para el baño, ya que contribuyen a incrementar la energía, sobre todo en horas de la mañana. Mientras que el aroma a lavanda y té verde son los más recomendados para el dormitorio, por ayudar a conciliar un mejor descanso.

En áreas como la cocina o comedor, el aroma de vainilla o canela figuran como la mejor alternativa. Entre tanto, para el ámbito laboral, destacan los aromas florales como el jazmín o la menta para mejorar el estado de ánimo, la concentración y creatividad.

Como expertos en la creación de fragancias, Scent Emotions ha destacado por ofrecer variadas alternativas aromáticas para quienes desean realizar la delimitación de sus espacios haciendo uso de fragancias únicas y agradables.



