¿Cómo vender una vivienda al mejor precio?, por GUK Asesores Inmobiliarios

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:16 h (CET)

Vender una vivienda, aunque parezca sencillo, supone un reto que no es tan fácil como se cree. Algunas personas piensan que con unas pocas fotos que se tomen con el móvil y publicarlas en las redes sociales es suficiente, pero, para lograr venderla a un mejor precio, se requiere de un trabajo mucho más profesional.

En GUK Asesores Inmobiliarios se especializan en ventas de inmuebles utilizando estrategias de home staging, es decir, mejoran la imagen del espacio interior para que sea más atractiva ante los ojos de los compradores, logrando ventas con mejor precio en menos tiempo. Además, cuentan con sistema exclusivo de máxima difusión para llegar a la mayor cantidad de clientes posible.

Recomendaciones para vender propiedades a mejor precio Para vender una casa, es necesario contar con una amplia red de contactos que pudieran considerarse compradores potenciales, que busquen inmuebles con las características que ofrece la propiedad que se quiere vender. Para ello, es fundamental una buena gestión comercial para conocer los perfiles de los interesados y, en función de esta información, hacerles saber sobre la disponibilidad de la propiedad.

Una tasación correcta del precio del inmueble es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta si se quiere concretar una venta rápidamente, sumándole la aplicación del home staging para sacar su mejor versión a través de unas técnicas que hacen que el espacio luzca en su máximo esplendor. Si los resultados de este proceso de embellecimiento son plasmados en fotografías profesionales y posicionados en los motores de búsqueda de internet, es altamente probable que la venta se concrete a un mejor precio y en el menor tiempo posible.

El home staging El concepto de home staging se refiere a la aplicación de estrategias que permitan sacar el máximo partido de un inmueble que se va a vender, para llamar la atención y atraer la mayor cantidad de compradores posibles. En GUK Asesores Inmobiliarios no venden propiedades de la forma tradicional, sino que las preparan para la venta haciendo mejoras estéticas previas, de una forma neutra, para ampliar el rango de potenciales clientes. Estos arreglos en los espacios interiores forman parte de las estrategias de publicidad y marketing que aplica esta empresa para hacer que los inmuebles parezcan más atractivos, que combinados con la fotografía profesional, crean un impacto visual importante a través de internet.

Con muchos años de experiencia en este sector, esta empresa conoce las herramientas clave para lograr que las propiedades en venta se destaquen del resto, por ello, en Donostia (San Sebastián) son muy requeridos por quienes necesitan vender una casa rápidamente al mejor precio.



