Vender una casa sin comisiones gracias a Hello House Sevilla

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:15 h (CET)

Contratar los servicios de una agencia inmobiliaria para que ayude con la venta de una vivienda es algo más que habitual. Los propietarios suelen acceder a pagar una comisión determinada a cambio de no tener que ocuparse de todas las gestiones. Esta oscila, generalmente, entre el 3 % y el 9 % del precio final de la venta, dependiendo de cada inmobiliaria.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido un competidor que pretende ofrecer un servicio de calidad sin necesidad de desembolsar grandes cantidades. Se trata de las inmobiliarias sin comisiones, un concepto que se diferencia del modelo tradicional por sus tarifas.

Una de las agencias que trabaja bajo esta concepción es Hello House Sevilla, una inmobiliaria en Sevilla que elimina las comisiones para que el cliente rentabilice más su venta.

Inmobiliaria sin comisiones vs. Inmobiliaria convencional El oficio de un agente inmobiliario está enfocado en la venta de un piso. Su trabajo no varía en función del valor de esta propiedad. No obstante, según las inmobiliarias convencionales, si el inmueble vale más, se pagará mayor cantidad por los servicios. En cambio, para las inmobiliarias sin comisiones el cliente solo debe pagar por el trabajo realizado.

Por otro lado, el método de venta de las inmobiliarias tradicionales entraña un gran peligro. Al tener que pagar una comisión, existe una tendencia a elevar el precio de los pisos con el fin de cobrar más. Esto hace que las propiedades salgan a un precio que no se adapta a las realidades del mercado y, en consecuencia, no se vendan.

Caso contrario ocurre con las inmobiliarias que ahorran en comisiones, donde se elimina la tentativa de subir el precio. Consecuentemente, el valor de salida de las propiedades en venta es más realista y resulta más atractivo para los posibles compradores. De modo que, se eleva el número de visitas y, como resultado, el inmueble se vende en un tiempo mucho menor que con la inmobiliaria convencional.

Vender una casa sin comisiones con el servicio de Hello House Sevilla Al contratar los servicios de Hello House Sevilla se asignará un agente inmobiliario profesional que ayude en todo el proceso de venta. Lo único que debe hacer el propietario es subir su anuncio a la página web, incluyendo las características de la vivienda, su ubicación, el precio y las mejoras realizadas. A partir de allí, esta inmobiliaria en Sevilla con más de 22 años de experiencia en el sector, garantiza que la venta se realice en un promedio de 47 días.

Las estrategias digitales de Hello House Sevilla facilitan captar la atención de un gran número de compradores potenciales. Así, esta inmobiliaria en Sevilla permite a sus clientes alcanzar un mayor ahorro de tiempo y dinero.



