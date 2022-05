SEM Consulting BCN, la agencia que ayuda a aumentar las ventas de negocios mediante Google Ads Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 15:57 h (CET)

Hoy en día, es imprescindible para toda marca o empresa tener presencia en internet con el fin de mostrarse en todo el mundo.

No obstante, el objetivo fundamental de esa existencia virtual debe ser la de destacar entre millones de páginas web, algo que solo se consigue con estrategias. Para asegurar una estrategia adecuada para la campaña, es muy recomendable contar con una agencia con el objetivo de aumentar ventas de negocios mediante Google Ads y otras herramientas. Según SEM Consulting BCN, esto es lo que se conoce en el mundo del marketing digital como las estrategias de posicionamiento SEM (Search Engine Marketing).

Aumentar las ventas con estrategias SEM SEM Consulting BCN es una agencia de marketing digital que se especializa en el uso de estrategias de publicidad de pago en internet. Llevan más de 10 años trabajando con Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, Linkedin Ads y Twitter Ads. Con estas plataformas, han conseguido excelentes campañas para sus clientes, impulsando sus ventas y posicionando sus marcas.

Como agencia de expertos, aplican estrategias avanzadas enfocadas en incrementar la llegada de visitantes a las páginas web. Este tráfico se traduce en unas mejores posibilidades de interacción y leads que, después, se consolidarán con más ventas. Explican que una estrategia SEM empieza por pagar a los buscadores para posicionar una web en los primeros lugares de búsqueda.

Sin embargo, advierten que no solo se trata de cancelar una tarifa publicitaria. Para optimizar la inversión, se debe trabajar con herramientas complementarias. Eso significa maniobrar con target, palabras clave, geolocalización y temporadas específicas del año. De esta manera, se obtendrán resultados más efectivos que se concretarán en un mayor número de clics.

¿Cuáles son las ventajas de las estrategias SEM? Cuando la estrategia SEM se lleva a cabo adecuadamente, los beneficios son expeditos. Con este tipo de tácticas, se consigue de inmediato el posicionamiento que puede tardar meses en una campaña SEO. Esta última se apoya en el crecimiento orgánico de la marca en la internet, lo cual requiere un trabajo consistente en el tiempo.

Una agencia especializada como SEM Consulting BCN define, previamente, la cantidad de la inversión y el tiempo en el que se distribuirán esos recursos. Además, recomienda cuáles son las plataformas digitales más adecuadas para promover una determinada marca, en función del perfil de sus audiencias. Esto tiene que ver con la segmentación, lo cual ayuda a que la campaña se dirija específicamente al público objetivo. Cuando se aplica correctamente una campaña SEM, los resultados se deben traducir en un incremento de las ventas para los negocios.

SEM Consulting BCN asegura que, como en toda campaña digital, existen herramientas que permiten medir en tiempo real las respuestas del público. Esto se puede controlar con los leads, conversiones y clics que se producen tras la ejecución de la estrategia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Curso de psicología del trading, en CryptoSharks Consejos de COVERTTO sobre cuál es la opción más segura en cuanto a cubiertas de piscinas Gx2 ofrece unidades de refracción para un correcto diagnóstico LACOMMA duplica su flota de food trucks en alquiler Planes web con los servidores de ERA Hosting Almería