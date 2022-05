Las "mamás imperfectas" protagonizan el último curso de la Escuela de Padres de Lagomar Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 17:54 h (CET) Una coach especializada en familias cierra un ciclo de charlas y cursos dirigidos a padres y madres de este colegio valdemoreño El Colegio Lagomar, ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro, ha puesto punto final al ciclo de talleres, charlas y conferencias de la Escuela de Familias dirigidos a madres y padres del centro con el taller “Las emociones de una mamá imperfecta”.

Ángela Portero, coach de familias, explica que el llamativo nombre, tiene como objetivo llamar la atención para que las madres (y los padres) sean conscientes de que “nadie tiene que ser perfecto, pues ningún padre lo es. Nos tenemos que quitar esa expectativa, porque nunca lo vamos a ser. Nunca vamos a llegar a un punto en el que digamos: ya está, ya soy la madre perfecta, o la mujer perfecta o el padre perfecto. Aceptémonos tal y como somos, y trabajemos eso que no nos gusta e incentivemos eso que sí que nos gusta”.

El taller organizado por el colegio está abierto también a padres, porque como cuenta Ángela Portero, “lo que hacemos es un viaje a través de la maternidad, desde que se enteraron de que iban a ser mamás o papás, con todas aquellas expectativas, con todo lo que dejan de lado cuando se convierte en mamás, sobre todo al principio. Es un taller muy bonito muy emocional”.

El taller está dirigido a las familias de todos los cursos, porque como explica Alexandra Jiménez, del departamento de orientación del Colegio Lagomar, “madre lo eres siempre, no sólo cuando nacen los niños, también cuando eres adolescente. Hay que ayudar a quitar la presión de ser la madre perfecta, que la madre se preocupe por su autocuidado, que no sólo se centre en el nene y que piense que ella es una persona que tiene que autoatenderse”.

En su trabajo como coach familiar, Ángela Portero busca “un modelo de familia más respetuoso, en el que todos importemos, en el que todos estemos involucrados, haciendo partícipes de todo tanto a la madre como al padre, para que los dos puedan sentirse satisfechos con su vida familiar, con su vida laboral y con el resto de las áreas de su vida”.

El taller forma parte de la oferta de la Escuela de Familias del Colegio Lagomar. El confinamiento por la pandemia de COVID-19 y las restricciones que siguieron cuando los niños volvieron a clase, obligaron a un parón en estas actividades, como en tantas otras de la vida escolar.

Afortunadamente, casi desde comienzo de curso, en el mes octubre, se han retomado y con un buen ritmo. La respuesta de las familias ha sido muy buena. Cada mes se han realizado diversas actividades, que enumera Alexandra Jiménez: “Charlas formativas, sobre la comunicación familiar, o la maravillosa adolescencia. También la enfermera del centro ofreció una de primeros auxilios en la infancia que tocaba también temas de alimentación. Enseñaba a hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP), y cómo ayudar a un niño si tuviese un atragantamiento”.

El próximo año, volverán estas actividades que ofrecen un apoyo importante a las familias del Colegio Lagomar.

Sobre Lagomar

El Colegio Lagomar es una cooperativa de profesores situada en Valdemoro. Ofrece una oferta educativa que va desde infantil hasta bachillerato. Las etapas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria están concertadas. Además, cuenta con unas grandes instalaciones con piscina climatizada y una amplia ofe

